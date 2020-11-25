تستعد شركة سناب انك المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "سناب شات" لإطلاق خاصية جديدة على تطبيقها تحمل اسمة " Spotlight" والتي قالت الشركة عنها إنه ستدفع نحو مليون دولار يوميا لمستخدميها أصحاب أفضل العروض على شبكة التواصل.



ولن يرتبط حصول المستخدمين على الأموال بعدد متابعيهم على التطبيق ولكن من خلال خوارزمية جديدة أنشأتها الشركة تسمح بعرض الفيديو على نطاق أوسع من المستخدمين إذا ما تم تفضيله من قبل المشاهدين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ الأميركية.



وتساعد الخاصية الجديدة الشركة في الدخول على خط منافسة حامية الوطيس في سوق الفيديوهات الترفيهية عبر الإنترنت والذي تسيطر عليه فيسبوك وغوغل من خلال تطبيقي "يوتيوب" و"إنستغرام" بالإضافة إلى تطبيق "تيك توك" الشهير التابع لشركة "بايت دانس" الصينية.





ويبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا على تطبيق "سناب شات" نحو 249 مليون مستخدم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري في وقت لا يتيح فيه التطبيق بالوقت الحالي خاصية مشاركة الفيديو بالإضافة إلى جعل ظهور أعداد المتابعين أمرا اختياريا وهي الأمور التي تعيق خلق مؤثرين على التطبيق الشهير ومن ثم إمكانية خلق محتوى مدفوع الأجر.



وارتفعت أسهم سناب شات نحو ثلاثة أضعاف منذ مطلع العام الجاري لتحوم حول مستويات 45.3 دولار للسهم مع ارتفاع مطرد في أعداد المستخدمين في خضم جائحة كورونا والتي تسببت في إقبال منقطع النظير على تطبيقات الفيديو عبر الإنترنت.



وقالت الشركة إن خاصية Spotlight سيتم إتاحتها بصورة مبدئية في دول كندا وأستراليا ونيوزلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وايرلندا وفرنسا وألمانيا والسويد قبل أن يتم تطبيقها على نطاق واسع في دول أخرى بوقت لاحق.