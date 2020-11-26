تسعى شركة الخطوط الجوية التركية Turkey’s airlines للحصول على مساعدات حكومية بقيمة 20 مليار ليرة (2.5 مليار دولار) من القروض المصرفية لمساعدتها على تحمل ركود السفر.

والتقى المديرون التنفيذيون لشركة الطيران وزير النقل عادل كاراسماعيل أوغلو في أنقرة الأربعاء، وفقاً لشخصين على علم بالأمر، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".

وقال أحدهما، إن الوزير متعاطف مع الطلب وسيبحثه مع أعضاء آخرين في الحكومة بمن فيهم وزير الخزانة والمالية لطفي الفان. وقال الشخص الآخر إنه سيتم مناقشة تفاصيل مثل مدة القرض والتكاليف وفترات السماح في مرحلة لاحقة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ورفضت الوزارة الإدلاء بأي تعليق عندما اتصلت بها بلومبيرغ هاتفيا اليوم الخميس.

وقد أثقلت القيود المفروضة على السفر المحلي والدولي وإحجام الركاب عن الطيران هذه الصناعة، حيث كشفت شركات الطيران الرئيسية، الخطوط الجوية التركية، ومشغل المطارات TAV، وشركة النقل بيغاسوس عن خسائر في الأشهر التسعة الأولى من العام. خفضت الخطوط الجوية التركية أجور الموظفين وأرسلت طيارين أجانب في إجازة غير مدفوعة الأجر لخفض التكاليف، لكن المحللين يتوقعون أن تسجل خسارة قياسية قدرها 7.31 مليار ليرة هذا العام، وفقا لمسح أجرته وكالة بلومبيرغ.

وقال محمد ناني، الرئيس التنفيذي لشركة بيغاسوس في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ في سبتمبر، إن شركات الطيران تحتاج إلى تمويل بقيمة حوالي ملياري دولار حتى نهاية العام المقبل للتغلب على تأثير الوباء.