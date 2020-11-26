يسعى الصندوق السيادي السعودي وصندوق تابع لحكومة أبوظبي معا لشراء شركة أدوية مصرية، في صفقة يمكن أن تكون بداية استثمارات مشتركة بين الصندوقين، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ.

ويسعى كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "ADQ" القابضة، التي كانت تعرف بشركة أبوظبي التنموية القابضة، لشراء الوحدة التابعة لشركة بوش "Bausch Health Cos" في القاهرة، وفقا للمصادر.

وقام الجانبان بعقد مباحثات للعمل على صفقات مشتركة في عدة مجالات منها الأمن الغذائي والرعاية الصحية والصناعة، وفقا للمصادر.

ورفض كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة Bausch التعليق على هذا الأمر.

وكانت شركة ADQ القابضة قد عقدت مباحثات في وقت سابق للاستحواذ على وحدة شركة Bausch في مصر، والمعروفة باسم أمون للأدوية، والتي يصل سعرها إلى 700 مليون دولار.

وما زالت المباحثات مستمرة وليس هناك أي تأكيد إذا ما كانت ستؤدي المباحثات إلى تنفيذ الصفقة سواء من جانب أحد الصندوقين أو كليهما، وفقا للمصادر.

وشركة Bausch، والتي كانت تعرف باسم فاليانت العالمية للأدوية، تقوم على إعادة هيكلة عملياتها بعد سلسلة من الهجوم عليها في وول ستريت بسبب رفع أسعار الأدوية. ودفعت شركة جلينفيو كابيتال، وهي أحد المستثمرين في الشركة، إلى بيع وحداتها أو تقسيم أعمالها.

وبحثت شركة فاليانت عن مشتري لشركة أمون في 2016، بعد عام من شرائها بـ 800 مليون دولار لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر. لكن المناقشات التي أجرتها في ذلك الوقت انتهت دون أي أتفاق.