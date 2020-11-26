مع استعداد شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية للانضمام إلى مؤشر S&P500 في وقت لاحق من الشهر المقبل، تواجه الصناديق الاستثمارية التي تتبع المؤشر معضلة كبيرة في خضم موجة الصعود التي شهدها السهم في الآونة الأخيرة إذ ارتفع السهم في 6 جلسات من أخر 7 جلسات منذ إعلان انضمام الشركة العملاقة إلى المؤشر.



وتكمن المعضلة التي تواجهها تلك الصناديق في أن ارتفاع أسهم الشركة سيلزم الصناديق على شراء المزيد من أسهم تسلا وكلما زادت الصناديق من حيازتها من السهم فإن هذا يعني أيضا أن المتداولون سيرفعون من سعر السهم المعروض لمواجهة موجة الشراء القوية المحتملة، بحسب ما ذكره موقع Barrons.



ومنذ الإعلان عن انضمام الشركة للمؤشر ارتفع سعر السهم بنحو 41٪ ما يجعل القيمة السوقية للشركة تبلغ نحو 543 مليار دولار على بعد خطوات بسيطة من القيمة السوقية لشركة Berkshire التابعة لقطب الأعمال الأميركي وارن بافيت والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 547 مليار دولار.





ومن شأن الارتفاع المطرد في أسهم الشركة أن يجعلها خامس أو سادس أكبر شركة على المؤشر من حيث الوزن النسبي، حيث أن مؤشر S&P500 يتبع منهجية مرجحة بالقيمة السوقية يتم تحديد القيمة السوقية من خلالها عبر كمية الأسهم المتاحة للتداول.



وإبان الإعلان عن انضمام الشركة إلى المؤشر قبل أيام قليلة من الآن، كان وزن تسلا النسبي على المؤشر نحو 1٪ إلا أن المكاسب الأخيرة تسببت في ارتفاع اوزن الشركة على المؤشر إلى 1.3٪، ما يعني أن الصناديق التي تتبع المؤشر سيتعين عليها شراء ما قيمته 70 مليار دولار من أسهم الشركة، يقل أو ينقص قليلا، والأهم من ذلك أنهم سيتحتم عليهم شراء 2 مليون سهم إضافية من أسهم الشركة بعد أن تجاوزت وتيرة مكاسبها وتيرة مكاسب المؤشر.



وتخشى الصناديق من تراجع محتمل في سعر سهم الشركة بعد الانضمام إلى المؤشر بعد أن بلغت مكاسبها منذ مطلع العام الجاري نحو 585٪ مع أي عمليات جني أرباح محتملة.



الأسبوع الماضي، أوصى بيت الاستثمار العالمي Morgan Stanley بشراء أسهم الشركة، فيما رفعت شركة CFRA للأبحاث السعر المستهدف للسهم أمس الأربعاء إلى 650 دولارا للسهم.



وقال CFRA في مذكرة للعملاء " نعتقد أن الزخم الصعودي على سهم تسلا سيتواصل على المدى القريب، بدعم من مشتريات الصناديق التي تتبع المؤشر".



ويبدأ التداول على أسهم تسلا ضمن مؤشر S&P500 في وقت أنهى فيه السهم تداولات أمس الأربعاء على ارتفاع بنحو 3.4٪ حول مستويات سعرية تبلغ 574 دولارا للسهم.