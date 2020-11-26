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شريحة عملاقة يمكنها التنبؤ بالمستقبل!

سيربراس
أكبر شريحة كمبيوتر في العالم
تكنولوجيا

شريحة عملاقة يمكنها التنبؤ بالمستقبل!

وتم الكشف عن الشريحة الجديدة خلال مؤتمر supercomputing "SC20" الأسبوع الماضي

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دبي - العربية.نت

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قال باحثون إن اختباراً أخيراً لأكبر شريحة كمبيوتر في العالم وجد أنه يمكنها التنبؤ بما سيحدث في المستقبل بسرعة أكبر من التي تعتمد على قوانين الفيزياء في احتساب النتائج.

وتحتوي الرقاقة التي طورتها شركة Cerebras باسم CS-1، على 1.2 تريليون ترانزستور، بما يجعلها أسرع 200 مرة من أكبر أجهزة الكمبيوتر العملاقة.

ووفقاً لصحيفة "Independent"، تستطيع الرقاقة البالغ مساحتها 462 سنتيمترا مربعا تحليل أكثر من مليون متغير في وقت واحد، بداية من درجات الحرارة إلى حركة الهواء ثلاثة الأبعاد - لدرجة أنها قادرة على إظهار ما سيحدث بشكل أسرع من الوقت الحقيقي.

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وتم تطوير الرقاقة CS-1 عبر شراكة بين سيربراس، ومختبر تكنولوجيا الطاقة الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية، والتي توصف بأنها أقوى نظام حوسبة للذكاء الاصطناعي في العالم"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وعند استخدام CS-1 لمحاكاة محطة طاقة بناءً على بيانات حول ظروف التشغيل الحالية، يمكن أن يخبرك بما سيحدث في المستقبل بشكل أسرع من إنتاج قوانين الفيزياء لتلك النتيجة نفسها".

وتم الكشف عن الشريحة الجديدة خلال مؤتمر supercomputing "SC20" الأسبوع الماضي.

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