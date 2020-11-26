أمرت الحكومة الماليزية شركة "توب غلافز" - أكبر منتج للقفازات في العالم- بإغلاق 28 من مصانعها بعد تفشي وباء "كورونا" بين آلاف العاملين بالمصانع، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".

وخلال اختبار للعاملين في مصانع "Top Gloves" كانت 1067 حالة إيجابية في مصانعها في مدينة كلانغ التابعة لولاية سيلانغور، من بين 1884 حالية يومية جديدة تشهدها ماليزيا.

ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، استمرت الإصابات الجديدة وسجلت رقما قياسيا بلغ 2188 يوم الثلاثاء، جاء أكثر من نصفها من مجموعة تيرتاي المرتبطة بأماكن سكن العمّال في الشركة.

وقالت الشركة يوم الأربعاء، إن ارتفاع عدد الحالات يرجع إلى زيادة الاختبارات، وأنها تتوقع أن ينتهي تفشي المرض في منشآتها في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع. وفي يوم الأربعاء سجلت ماليزيا 970 إصابة جديدة لفيروس كورونا.

ويهدد ظهور الإصابات بإعاقة الانتعاش الاقتصادي في دولة تمد العالم بنحو ثلثي قفازات اللاتكس.

وقال محمد سيف الدين سابوان الخبير الاقتصادي في شركة "كنانغا ريسيرش" التي تتخذ من كوالالمبور مقرا لها إن "عودة ظهور عدوى "كوفيد-19" يمكن أن يهدد انتعاش النمو في الربع الأخير من العام وربما في مطلع العام المقبل وحتى الحصول على اللقاح.

انتعشت أسهم الشركة يوم الخميس من تراجع دام يومين بنسبة 9.5%، على الرغم من أن السهم لا يزال من المقرر أن يحقق أكبر خسارة شهرية منذ مارس 2008 حيث قالت الشركة إن بعض عمليات التسليم قد تتأخر لمدة تصل إلى أربعة أسابيع وتخفض مبيعات السنة المالية 2021 بنسبة 3%.

وذكرت رابطة مصنعى القفازات المطاطية الماليزية فى بيان لها يوم الأربعاء إنه "لن يكون هناك أي اضطراب متفاقم في إمدادات القفازات المطاطية على مستوى العالم حيث " تتوفر طاقة جديدة لتعويض أي نقص.