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سرعة فائقة للإنترنت تستطيع تحميل مكتبة "نتفليكس" في ثانية واحدة

الألياف الضوئية
الألياف البصرية
نتفليكس

سرعة فائقة للإنترنت تستطيع تحميل مكتبة "نتفليكس" في ثانية واحدة

يمكن تطبيق التكنولوجيا الجديدة على البنية التحتية القائمة بتكلفة 16 ألف إسترليني لكل كيلو متر

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دبي - العربية.نت

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تمكن فريق من الباحثين من كلية لندن، في التوصل لآلية جديدة ترفع سرعة نقل البيانات عبر الإنترنت إلى 178 تيرابايت في الثانية الواحدة، والتي تعد 5 أضعاف الرقم القياسي الحالي.

ويعد الاتصال سريع لدرجة أنه سيكون قادراً على تنزيل مكتبة Netflix بأكملها في ثانية واحدة فقط، وفقاً لصحيفة Independent.

السرعة الزائدة ممكنة لأن الباحثين كانوا قادرين على نقل البيانات من خلال نطاق ألوان أوسع بكثير من المعتاد في الألياف الضوئية. من خلال الجمع بين تقنيات مختلفة من مقوي ترددات، بما يمكنهم الاستفادة المثلى من خصائص الضوء الذي ينقل البيانات، ويسمح بالتحكم في كل طول موجي فردي.

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وأشار الباحثون، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا الجديدة على البنية التحتية القائمة، كما أنه سيكون فعالاً من حيث التكلفة، اضافوا، كل ما هو مطلوب هو ترقية مكبرات الموجات التي تستخدم على مسارات الألياف الضوئية، حيث ستبلغ التكلفة 16 ألف جنيه إسترليني لكل كيلومتر مقابل 450 ألف جنيه إسترليني في حال استبدال الألياف بالكامل.

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