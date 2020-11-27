  • مباشر
اللغة

"فيسبوك" تتأهب لإطلاق محدود لعملتها الإلكترونية ليبرا يناير المقبل

ليبرا فيسبوك بيتكوين
عملة فيسبوك المشفرة ليبرا ستنطلق في يناير
عملات مشفرة

"فيسبوك" تتأهب لإطلاق محدود لعملتها الإلكترونية ليبرا يناير المقبل

متابع الغاء المتابعة

دبي - السيد محمد

نشر في: آخر تحديث:

يتأهب عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإطلاق عملتها الإلكترونية التي طال انتظارها "ليبرا" في شهر يناير العام المقبل بعد حالة من الضبابية اكتنفت المشروع برمته خلال العام الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر على اطلاع بالأمر والتي أضافت أن إطلاق العملة سيكون محدودا.

وفي أبريل من العام الجاري، قالت هيئة إدارة العملة الرقمية، وهي هيئة أنشأتها "فيسبوك" في سويسرا لتولي العملية برمتها، في بيان، إنها أدخلت مجموعة من التعديلات على مشروع العملة الرقمية من بينها السماح بربط العملة ببعض العملات الرئيسية مع السماح بالإشراف عليها من قبل الهيئات الرقابية العالمية، وهو التغيير الذي تأمل "فيسبوك" من خلاله في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وقال أحد المصادر للصحيفة إن العملة التي سيتم إطلاقها ستكون مدعومة من قبل الدولار بما يعادل ليبرا واحدة مقابل دولار واحد، وهو أمر يتعارض مع الخطة الأولية التي أعلنت عنها الإدارة والتي كانت تتمحور حول ربط العملة الجديدة مقابل سلة من العملات.

3 توجهات حيوية لمستقبل الرعاية الصحية بعد كورونا اقتصاد فيروس كورونا 3 توجهات حيوية لمستقبل الرعاية الصحية بعد كورونا



وإبان إعلان إطلاق العملة الرقمية، لعملاق شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يبلغ عدد مستخدميها نحو 2.5 مليار نسمة، كان الحديث يدور حول جعل تلك العملة أساسا جديدا لنظام مالي عالمي ستلعب به تلك العملة الدور الذي تقوم به البنوك المركزية والمراكز المالية الكبرى في العالم على غرار "وول ستريت".

وفي بادئ الأمر، كانت "فيسبوك" تخطط أن تكون العملة الرقمية الجديدة مزيجا من العملات المختلفة مع ربطها بالسندات السيادية لبعض كبريات البنوك المركزية حول العالم، فيما تم إدخال تعديلات لاحقة في وقت سابق من العام الجاري تتعلق بربط العملة بعملات رئيسية أخرى مع استبعاد ربطها بالديون السيادية للبنوك المركزية.

وحين جرى الإعلان عن العملة الرقمية في وقت سابق من العام الماضي، عارضت دول كبرى على غرار فرنسا وألمانيا المشروع، وقالت في حينه إنها ستمنع تداول تلك العملة في أسواقها.

ومن بين التعديلات التي تم إدخالها على مشروع العملة الرقمية الضمانات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ قالت الهيئة إنها ستعمل على تسجيل العملة لدى شبكة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية والمتخصصة في تعقب حركة رؤوس الأموال والتحويلات الخارجية المشكوك في نزاهتها.

وشكل انسحاب عدد من حلفاء فيسبوك ضربة قاصمة للمشروع برمته، بعد انسحاب شركات فاعلة في مشهد صناعة المدفوعات الرقمية حول العالم على غرار "فيزا" و"Paypal".

غير أن شركة "Paypal" قالت الشهر الماضي، إنها بصدد دعم المدفوعات الإلكترونية على منصتها باستخدام العملات المشفرة ما قد يؤشر إلى عودة الشركة للتحالف مع عملاق التواصل الاجتماعي مرة أخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بالفيديو.. يوم سلط نتنياهو الضوء على بالفيديو.. يوم سلط نتنياهو الضوء على "رجل الظل" في إيران
ماهر الأسد يظهر بوثائق تدينه بهجوم كيماوي قتل المئات ماهر الأسد يظهر بوثائق تدينه بهجوم كيماوي قتل المئات

الأكثر قراءة

جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً
ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد "ربع الله" تضرب نساء في بغداد
صور لجثمان مارادونا مجثى بالتابوت وفيديو من الجو لدفنه صور لجثمان مارادونا مجثى بالتابوت وفيديو من الجو لدفنه
ترمب يؤكد: سأغادر البيت الأبيض.. في هذه الحالة ترمب يؤكد: سأغادر البيت الأبيض.. في هذه الحالة
لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
قبل وفاته.. رسالة وطلب غريب من مارادونا قبل وفاته.. رسالة وطلب غريب من مارادونا

قبل أن تذهب

تعرف على القدرات الخارقة لقاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية B52
تعرف على القدرات الخارقة لقاذفة القنابل الاستراتيجية الأميركية B52

اكتشف المزيد