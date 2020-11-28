ارتفعت أسهم مجموعة "سوفت بنك" اليابانية العملاقة إلى أعلى مستوياتها في نحو 20 عاما مع أداء قوي للشركات التابعة للمجموعة على غرار "أوبر"، بالإضافة إلى نظرة مستقبلية إيجابية لمحفظة الاستثمارات التابعة للمجموعة والتي تنوي الطرح الأولي في أسواق المال.

وارتفعت أسهم أوبر بنحو 70% منذ مطلع العام الجاري في وقت تبلغ فيه حصة مجموعة "سوفت بنك" اليابانية في المجموعة نحو 13% ما يجعل قيمة تلك الحصة نحو 11 مليار دولار بعد الارتفاعات الأخيرة لسهم شركة النقل التشاركي الأميركية، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

وتلقت الشركة اليابانية العملاقة الدعم أيضا من تطبيق توصيل الطعام DoorDash والذي تقدمت للطرح الأولي في وقت سابق من الشهر الجاري في وقت تمتلك فيه المجموعة اليابانية حصة أغلبية في تطبيق الطعام الشهير بالولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم سوفت بنك في تعاملات بورصة طوكيو الجمعة بنحو 2.3% لتسجل مستويات 7250 ين ياباني ما يوازي نحو 69.6 دولار للسهم الواحد وهو أعلى مستوى مسجل منذ 20 عاما وبالتحديد قبيل انفجار فقاعة "دوت كوم" في مطلع الألفية الحالية بالعام 2000.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، رفعت مجموعة Citigroup للأبحاث السعر المستهدف لسهم الشركة إلى مستويات 105.6 دولار للسهم من مستوى سابق يبلغ 98 دولارا للسهم، وعزت الأمر في حينه إلى تحسن آفاق الأرباح المستقبلية للشركة، فيما رفعت شركة Nomura Holding أيضا السعر المستهدف للسهم إلى مستويات 87 دولارا وعزت الأمر إلى نفس الأسباب سالفة الذكر.

وسجلت المجموعة اليابانية أرباحا بلغت نحو 784.4 مليار ين ما يوازي 7.5 مليار دولار من صندوق "رؤية" التابع لها في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، فيما بدا أنها إشارة على أن المجموعة التي تنشط بالاستثمار في أسهم قطاع التكنولوجيا قد بدأت تجني ثمار استراتيجيتها من الرهان على الاستثمار في تلك النوعية من الأسهم.