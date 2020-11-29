توقع الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة في الإمارات، راشد الأنصاري، تراجع التحويلات إلى الخارج خلال الربع الثالث من العام الحالي بنحو 3 أو 4%، وهو ما يشكل تحسناً عن أداء الربع الثاني الذي شهد تراجعا بأكثر من 10% بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال في حديثه مع "العربية" إن بداية 2020 كانت جيدة وشهدت ارتفاعا في التحويلات بـ 7.8%، لكن تراجعت التحويلات 10.3% بالربع الثاني وشهر أبريل كان الأسوأ.

وأوضح أن الشركة تتوقع تقلص التراجع بالتحويلات بالربع الثالث إلى 3% أو 4%، مشيرا إلى أن الهند تستحوذ على 35% من إجمالي التحويلات.

وأشار إلى أن الدولار كان متذبذبا خلال فترة أزمة كورونا وتراجع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني لكنه كان أقل تذبذبا من عملات أخرى تحوّل بكثرة من الإمارات مثل الروبية الهندية والروبية الباكستانية والبيزو الفلبيني.

وأوضح الأنصاري أن الطلب على شراء الدولار شهد تراجعا وتركز بشكل أكبر على المؤسسات، أما قطاع صرف العملات الأجنبية فقد شهد تراجعا بـ 85% منذ أبريل بسبب توقف حركة السفر.

وتوقع البنك المركزي الإماراتي انكماشا اقتصاديا أعمق للإمارات هذا العام عما كان متوقعا في البداية، بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي، في تقرير صدر في وقت سابق، إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 5.2% في 2020، مقارنة مع توقع سابق لهبوط قدره 3.6%.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.8% في آخر ربع بعد انكماش بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة السابقة، على حد قوله.

وقال البنك المركزي: "كمركز إقليمي للتجارة والسياحة والنقل، تضرر الاقتصاد الإماراتي من الحظر العام على السفر، بينما تقلص الإنتاج الصناعي بسبب اضطرابات سلسلة التوريد، وفرص التصدير المحدودة، وتراجع الطلب المحلي".