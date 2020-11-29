  • مباشر
اللغة

تكلفة إنتاج هاتف آيفون 12 لا تتعدى 373 دولارا.. وأبل تبيعه بهذا السعر

آيفون 12 برو
النسخ الأحدث من هواتف آيفون
تكنولوجيا

تكلفة إنتاج هاتف آيفون 12 لا تتعدى 373 دولارا.. وأبل تبيعه بهذا السعر

406 دولارات تكلفة أجزاء الهاتف معظمها كورية جنوبية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قدر خبراء "Fomalhaut Techno Solutions"، اليابانيون تكلفة المواد المصنع منها هاتف آيفون 12 بنحو 373 دولار، بينما بلغت في النسخة الأعلى آيفون 12 برو، نحو 406 دولارات، وفقاً لموقع "GSM Arena".

ويقدر الموقع المتخصص في تغطية أخبار الهواتف النقالة سعر نسخة آيفون بنحو 829 دولاراً بينما نسخة "برو" بنحو 999 دولارا.

ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن معالج Qualcomm X55 بتكنولوجيا الجيل الخامس يستحوذ على النصيب الأكبر من تكلفة التصنيع ويبلغ سعره نحو 90 دولاراً، فيما تأتي شاشة الهاتف من سامسونغ، بتقنية OLED بتكلفة 70 دولاراً في المرتبة الثانية من حيث التكلفة.

Boarini Milanesi تصنع أغلى حقيبة يد في العالم بسعر8.1 مليون دولار قصص خاصة ثروات Boarini Milanesi تصنع أغلى حقيبة يد في العالم بسعر8.1 مليون دولار

فيما قد الخبراء تكلفة إنتاج معالج آيفون A14 Bionic بنحو 40 دولارًا، بينما المكونات الأخرى مثل ذاكرة الوصول العشوائي (12.8 دولار لكل وحدة)، وذاكرة التخزين (19.2 دولار لكل وحدة) هي من بين الأجزاء الأكثر تكلفة. تتراوح مستشعرات الكاميرا من سوني التي تشغل أجهزة آيفون الجديدة بين 7.4 و 7.9 دولار لكل وحدة.

وبالنسبة للدول المشاركة في صنع مكونات الهاتف، فإن الولايات المتحدة ليست صاحبة المرتبة الأولى كما يعتقد، حيث تمثل كوريا الجنوبية 26.8% من تكلفة مواد التصنيع في جميع أجزاء هاتف آيفون الجديد، تليها الولايات المتحدة بنسبة 21.9%، واليابان بنسبة 13.6%، كما لا تزال Apple تجمّع غالبية أجهزة آيفون الخاصة بها في الصين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر
خبراء: خبراء: "سبوتنيك في" أثبت فعاليته مقارنة بلقاحات كورونا الأخرى

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات
"كبّلوهم وذبحوهم".. بوكو حرام تنحر 43 مزارعا بنيجيريا
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
صور تشييع جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده صور تشييع جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

قبل أن تذهب

ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟
ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟

اكتشف المزيد