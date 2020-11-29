تستعد شركة Zoom للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، اليوم الاثنين، مع نمو في مبيعاتها المتوقعة بنسبة تتجاوز 300% للربع الثاني على التوالي.

ووفقاً لشبكة "CNBC"، يترقب المستثمرون ما بعد عام 2020، حيث يمثل النصف الثاني من العام المقبل تحدياً حال المقارنة مع فترة الأساس والتي شهدت معدلات نمو تاريخية لمنصة زووم.

تأثر سهم الشركة سلبياً مع أخبار لقاح "كورونا"، حيث انخفض 17% في 9 نوفمبر الجاري مع إعلان فاعلية لقاح "فايزر"، إلا أن السهم ارتفع 7 أضعاف قيمته خلال العام الحالي.

اضطرت ملايين العائلات في جميع أنحاء البلاد إلى اللجوء إلى الدردشة المرئية للاحتفال بعيد الشكر الأسبوع الماضي ، سواء على Zoom، أو Google Meet، أو Microsoft Teams، أو Apple's FaceTime.

وبالنسبة للربع الثالث، الذي انتهى في أكتوبر، من المتوقع أن تظهر Zoom نموًا في الإيرادات بنسبة 317% لتصل إلى 694 مليون دولار، وفقًا لمحللين استطلعت Refinitiv رأيهم واطلعت عليه "العربية.نت". يأتي ذلك بعد نمو بنسبة 355% في الربع الثاني من السنة المالية و169% في الفترة المنتهية في أبريل.

وفي الربع الحالي، الذي ينتهي في يناير، من المتوقع أن يظل نمو Zoom قويًا عند 288%، يليه 116% في الفترة المقبلة. ثم تبدأ الأمور في التباطؤ بشكل كبير - بناءً على تقديرات المحللين.

وكتب سيتي بانغراهي، المحلل في ميزوهو للأوراق المالية، "ما زلنا نرى استفادة منصة زووم حتى في سيناريو ما بعد COVID -19، حيث أصبحت اللقاءات الافتراضية عنصراً لازماً في كيفية تواصل الشركات خلال الوباء.

وفي تقرير له في 9 نوفمبر أوصى بشراء السهم مضيفاً أن "الوباء زاد أيضا من التعريف بالمنصة وانتشارها على المدى الطويل لتصبح جزءاً من بيئة الأعمال في المستقبل".