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Boarini Milanesi تصنع أغلى حقيبة يد في العالم بسعر8.1 مليون دولار

فراشات من الألماس
فراشات من الألماس
ثروات

Boarini Milanesi تصنع أغلى حقيبة يد في العالم بسعر8.1 مليون دولار

استغرق تصنيعها 1000 ساعة عمل وتم صناعة 3 نسخ فقط منها

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دبي - العربية.نت

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تشعر العلامة التجارية الفاخرة التي صنعت الحقيبة بالقلق إزاء تأثير البلاستيك غير القابل للتحلل الحيوي على الحفاظ على البيئة البحرية، حيث تم تصنيع أغلى حقيبة يد في العالم للمساعدة في زيادة الوعي بتلوث المحيطات.

تبلغ تكلفة الحقيبة 6 ملايين يورو (7.2 مليون دولار)، مع 800,000 يورو (957 ألف دولار) من العائدات التي تذهب إلى عمليات تنظيف البحار، وفقاً لشبكة "Skynews".

حقيبة يد من صناعة بواريني ميلانيسي
حقيبة يد من صناعة بواريني ميلانيسي

الحقيبة صناعة العلامة التجارية، "بواريني ميلانيسي"، صنعت من جلد التمساح شبه اللامع، ومزينة بإكسسوار مرصوف بالألماس و 10 فراشات من الذهب الأبيض المرصع بالياقوت، ويبلغ حجم الألماس والياقوت المزينة به الحقيبة أكثر من 130 قيراط.

ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، فقد استغرقت نحو 1000 ساعة عمل لصنعها، ويتواجد منها ثلاث نسخ.

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