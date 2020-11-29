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صندوق عملاق باع أسهمه في علي بابا وأبل وإنتل ... ماذا اشترى؟

الأسهم الأميركية مناسبة
سوق الأسهم الأميركية حيث باع الصندوق السيادي الكوري استثماراته في انتل وأبل
ثروات

صندوق عملاق باع أسهمه في علي بابا وأبل وإنتل ... ماذا اشترى؟

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دبي - العربية.نت

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أجرى صندوق الثروة السيادية في كوريا الجنوبية تغييرات كبيرة في بعض أكبر استثماراته في الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة.

ووفقاً لما ذكره موقع "Market Watch"، واطلعت عليه "العربية.نت"، فقد باع الصندوق استثمارته في شركات "علي بابا"، و "إنتل"، و"آبل" في الربع الثالث، فيما ضاعف حيازته من أسهم "جنرال موتورز"، وفقاً لإفصاحات الصندوق المعروف بـ "KIC".

وبلغت صافي أصول صندوق الثروة السيادي الكوري الجنوبي KIC نحو 157.3 مليار دولار في نهاية عام 2019.

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واشترى الصندوق 3.4 مليون سهم اضافى من اسهم جنرال موتورز، مما رفع حيازاته الى 5.4 مليون سهم من شركة السيارات العملاقة حتى 30 سبتمبر.

وارتفع سهم جنرال موتورز بنسبة 23.1٪ حتى الآن هذا العام، بما في ذلك زيادة هائلة بنسبة 52.3٪ في الربع الأخير.

واستثمرت جنرال موتورز أكثر في السيارات الكهربائية، وتخطط لطرح 30 سيارة كهربائية بالكامل في السوق بحلول عام 2025.

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