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أغنى 20 عائلة في آسيا تتحكم في 463 مليار دولار

موكيش أمباني الملياردير الهندي
موكيش أمباني الملياردير الهندي
ثروات

أغنى 20 عائلة في آسيا تتحكم في 463 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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تهيمن عائلة أمباني على قائمة العائلات الأكثر ثراء في قارة آسيا، بإجمالي 76 مليار دولار عبر شركة "ريلاينس" للصناعات، وهي الإمبراطورية التي أسسها ديروبهاي أمباني في عام 1957 وتركها لولديه موكيش وأنيل.

ورغم إفلاس "أنيل" قبل عامين بعد تراجع ثروته من 31 مليار دولار في عام 2008 إلى صفر، في شهر فبراير الماضي وفقاً لحديثه لـ "بلومبرغ"، فإن العائلة استطاعت إضافة نحو 25 مليار دولار إلى ثروتها خلال فترة الوباء.

وتمثل ثروة عائلة "أمباني" ضعف ثروة عائلة "كووك"، في هونغ كونغ صاحبة المركز الثاني في آسيا بقيمة 33 مليار دولار والعاملة في قطاع العقارات عبر شركة "صن هونغ كاي"، كما تمثل ثلاثة أضعاف ثروة عائلة "لي" في كوريا الجنوبية - أكبر مساهمي "سامسونغ"- صاحبة المركز الخامس بثروة تقدر بنحو 26.6 مليار دولار.

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وتحتل عائلة شيا إيك تشور، التايلاندية، المركز الثالث بثروة 31.7 مليار دولار والتي تمتلك مجموعة شاروين بوكفاند العاملة في مجال الاتصالات والأغذية، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للإثرياء، وفي المركز الرابع تأتي عائلة أوي وي غوان بثروة 31.3 مليار دولار، عبر ملكيتها لشركة للسجائر وبنك وسط آسيا.

ووفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت" فإن العائلات الـ 20 الأكثر ثراء في آسيا تمتلك ما مجموعه 463 مليار دولار من الثروة، أو ما يناهز نصف تريليون دولار.

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