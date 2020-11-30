حذر الاقتصادي الكبير، محمد العريان، رئيس جامعة كوينز كوليدج في كامبريدج والمستشار الاقتصادي لـ "أليانز"، من استمرار سباق صعود الأسهم الحالي.

وقال في مقابلة لـ Yahoo Finance يوم الجمعة، نقلتها "Market watch": "أستطيع أن أرى سبب تبني السوق لوجهة نظر مغايرة، وتوقعات بتحسن الأسواق في المرحلة المقبلة، ولكن لا يزال هناك رحلة وعرة إلى حد ما، وسنرى للأسف ضغطا كبيرا على بعض الشركات في الأشهر القليلة المقبلة".

وأقر العريان بأن المستثمرين يخاطرون، على الرغم من اعتمادهم على نية الاحتياطي الفيدرالي الواضحة في البقاء بمثابة دعامة للسوق، فضلاً عن ظهور لقاح لوباء كورونا يضع حداً نهائياً للجائحة في القريب.

وقال العريان، "طالما أننا نعتقد أن هناك لقاحًا، وطالما أننا نعتقد أن البنوك المركزية ستعمل على تقليل جميع الأضرار التي تلحق بالأسواق فقط، وليس الاقتصاد، فإن الكثير من الأشخاص ستتوسع في الاستثمار للبحث عن المزيد من العائدات"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

لكنه حذر من أن هناك مشكلة واحدة محتملة لا يستطيع هذان العاملان حلها: وهي حالات الإفلاس، حيث أوضح العريان: "أقول للمستثمرين، أرجوكم توخوا الحذر. قم بإجراء تحليل دقيق آخر لأنك كلما توسعت لتحقيق عائد أكبر، فإنك تتحمل الكثير من مخاطر التخلف عن السداد والإفلاس. وهذا ليس شيئًا يمكن للبنوك المركزية أن تنقذك منه ".

كما تناول العريان فصل الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم عما يحدث في العالم الحقيقي. وقال: "الفجوة بين "مين ستريت"، و"وول ستريت" كبيرة جدًا، وهي آخذة في الازدياد". "وهذا ليس صحيًا للمجتمع، ولن يكون جيدًا للأسواق على المدى الطويل. يجب أن تقلق بشأن الحساب على المدى الطويل ، خاصة إذا لم يتحسن الاقتصاد بسرعة والتحقق من أزمة الأصول العالية للغاية".