حفز ركود الدولار مجموعة العملات العشر الرئيسية لاختبار أعلى مستوياتها في عامين، مع توقعات بتراجع أكبر للعملة الأميركية خلال عام 2021.

يقترب مؤشر بلومبيرغ للدولار من تسجيل انخفاض بنسبة 2.7% هذا الشهر، مما يجعل انخفاضه منذ قمة مارس نحو 12%.

قال ألفين تان، رئيس إستراتيجية آسيا للفوركس في RBC Capital Markets: "تعرض الدولار لضغوط مع بقاء معنويات المخاطرة منتعشة، حيث بدأ في نهاية الانتخابات الأميركية، ثم تم دعمه بشكل أكبر بأخبار اللقاحات، والهبوط يجب أن يستمر".

فيما ترى سيتي غروب، أن الدولار سينخفض ​​بنسبة تصل إلى 20% في عام 2021 حيث أصبحت اللقاحات متاحة على نطاق واسع، بينما تفضل غولدمان ساكس، بيع العملة على المكشوف مقابل الدولار الأسترالي، والدولار الكندي، كما تضيف الإصابات بالفيروسات القياسية في الولايات المتحدة والانقسام حول حافز جديد الضغط على العملة الاحتياطية في العالم، بحسب ما اطلعت عليه "العربية.نت".

ارتفع الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوياته خلال العام ومقترباً من مستويات 2018، كما يتداول الدولار الكندي بالقرب من مستويات أكتوبر 2018، فيما يتداول الجنيه الإسترليني عند مستويات ديسمبر 2019.