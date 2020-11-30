قال المدير المشارك للبحوث الاستراتيجية في بلتون فاينانشال، أحمد هشام، إن ترقية السوق الكويتية إلى الأسواق الناشئة على مؤشرات مورغان ستانلي ستؤدي إلى تدفق استثمارات غير نشطة بـ 2.6 مليار دولار، فيما ستكون الاستثمارات النشطة أكثر من هذا الرقم بـ 3 إلى 4 مرات.

وأضاف في حديثه مع العربية أن الرقم العادل للتدفقات إلى السوق الكويتية يصل إلى 10 مليارات دولار، سواء من المستثمرين النشطين أو غير النشطين.

وأوضح أن التراجعات التي تسجلها السوق الكويتية اليوم الاثنين، لا تعتبر خروجا من السوق، لكن يمكن اعتبارها عملية جني أرباح "لأن معظم الصناديق النشطة قامت بدخول السوق وبناء مراكز منذ 3 سنوات، فكان هناك مستويات سعرية غير الموجودة حاليا، فوضع طبيعي أن يكون هناك عملية جني أرباح".

وأشار هشام إلى أن الأسواق التي جرى ترقيتها، خلال الـ 10 سنوات الماضية، شهدت عمليات جني أرباح خلال شهر إلى 3 أشهر بعد عملية الإدراج بمؤشرات مورغان ستانلي، ثم بعد ذلك يتم تقييم السوق على أساس الأسس المالية أكثر منه على أساس الحركة الموجودة بالسوق.

وتوقع أن تشهد الشركات الكويتية المدرجة بمؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، تذبذبا وسيكون هناك انخفاض في أسعارها.

أما بالنسبة للأسهم الأخرى غير المدرجة بالمؤشر، فإن أداءها سيكون مرتبطا بالأسس المالية للسوق والأسهم ذاتها، وفقا لهشام.

وبدأ اليوم الاثنين ترقية مؤشرات الأسهم الكويتية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهي الخطوة التي تم تأجيلها منذ شهر مايو بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت MSCI أن سبعة أسهم كويتية ستضاف إلى مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بوزن إجمالي عند 0.58%، وهي أجيليتي، وبنك بوبيان، بنك الكويت الوطني، إضافة إلى "بيتك"، وزين، والمباني، وأخيرا بنك الخليج.

وأعلنت MSCI أيضا عن انضمام 14 شركة كويتية للمؤشر ضمن الشركات الصغيرة.

وكشفت القائمة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشر الشركات الصغيرة، وهذه الشركات هي: البنك الأهلي الكويتي، وشركة القرين للبتروكيماويات، ومجموعة الامتياز، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وهيومن سوفت، وشركة المتكاملة، وطيران الجزيرة، وبنك الكويت الدولي (KIB)، ومشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، والصناعات الوطنية، والوطنية العقارية، وشمال الزور، وبنك وربة.