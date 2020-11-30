قال وزير المالية المصري في مقابلة مع قناة "العربية"، إن النمو الاقتصادي المتوقع العام المالي الحالي قد يصل إلى 4%.

وأضاف معيط "حققنا فائض 105 مليارات جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2020، ونتوقع نموا اقتصاديا يتراوح بين 2.8% إلى 4% في العام المالي الحالي".

فيما يتعلق بالحصول على دفعة قرض صندوق النقد الدولي توقع معيط الحصول عليها في النصف الأخير من ديسمبر المقبل.

وفقا لمعيط ستبدأ مصر قريبا في توزيع الدعم على العمالة غير المنتظمة ضمن خطة تصل قيمتها 4 مليارات جنيه، كما سيتم البدء هذا الأسبوع بتوزيع الدعم على المصدرين.

وضخت مصر بحسب وزير المالية، 65 مليار جنيه ضمن حزم الدعم في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021.

وأكد معيط أن بلاده قد تتوجه لأسواق الدين العالمية في النصف الأول 2021 في حال الحاجة إلى ذلك.

كان فريق خبراء صندوق النقد الدولي قد توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى مما يمهد لحصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.6 مليار دولار.

وكانت بعثة الصندوق إلى مصر قد أتمت افتراضيا فى الفترة من 4 لـ15 نوفمبر الجارى وناقشت فيها مع الحكومة المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار.