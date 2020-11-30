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أسهم شركات الطاقة ترتفع من العدم بعد أوقات "عصيبة"

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أسهم شركات الطاقة ترتفع من العدم بعد أوقات "عصيبة"

أسهم شركات الطاقة تفوقت على كافة قطاعات السوق الأميركية الأخرى الشهر الجاري

متابع الغاء المتابعة

دبي - السيد محمد

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بعد الخسائر الحادة التي منيت بها أسهم شركات الطاقة على مدار الأشهر الماضية وسط انخفاض حاد على الطلب بفعل تبعات كورونا، جاء أداء أسهم تلك الشركات على ارتفاعات قياسية خلال الشهر الجاري وسط مؤشرات على أن فورة الصعود لا زالت في بدايتها.

ويشير تقرير لموقع "ماركت ووتش" إلى أن أسهم شركات الطاقة تفوقت على كافة قطاعات السوق الأخرى الشهر الجاري في سوق المال الأميركي، ففي الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر داوجونز الصناعي بنحو 4% ومؤشر S&P 500 بنحو 2% فقط، ارتفع مؤشر الصناديق المتداولة لشركات الغاز والنفط والاستكشاف الأميركية بنحو 29.6%.

ويقول محللون إن أسهم تلك الشركات قد ترتفع بنحو 60% في عام من الآن مقابل توقعات بمكاسب محدودة للقطاعات الأخرى في ضوء مجموعة من الأسباب، في مقدمتها أن أسهم تلك الشركات مرتبطة بالدورة الاقتصادية التي ستعود إلى طبيعتها تدريجيا بعد التغلب على فيروس كورونا.

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ومنذ جلسة 11 سبتمبر الماضي، اتخذت أسهم شركات الطاقة مسارا صعوديا في السوق مع بداية الإعلان عن التوصل إلى لقاح عالي الفاعلية للتغلب على كورونا من قبل شركة Pfizer الأميركية وما تلاها من إعلانات من شركات الأبحاث عن المراحل النهائية للقاحات عالية الفاعلية للقضاء على الفيروس القاتل.

ويقول مدير صندوق Atkinson Global Energy Fund إن سببا آخر قد يدعم أسهم شركات الطاقة في الفترة المقبلة وهو عودة أسعار النفط لمستويات ما قبل كورونا وما سيتبعه من زخم في الأنشطة الاقتصادية ما قد يدعم في نهاية المطاف ارتفاع أسهم تلك الشركات بنحو 60%.

ومن بين الأسباب الأخرى التي يسوقها المحللون لارتفاع أسهم شركات الطاقة، استئناف الرحلات الجوية بكامل طاقتها ما سيدعم الطلب على الوقود من قبل شركات الطيران والذي يبلغ في الوقت الحالي نحو 40% فقط من مستوياته الطبيعية، بحسب ما ذكرته مورغان ستانلي في مذكرة بحثية حديثة.

وتمثل المستويات السعرية الحالية لأسهم شركات الطاقة فرصة للمستمرين للشراء بحسب المحللين، إذ إن أسهم شركات القطاع تتداول عند مستوى سعري إلى القيمة الدفترية دون 1 مرة وهو ما يعني تقييمات سعرية جاذبة للشراء مع إمكانية صعود تلك الأسهم.

فيما يرى بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس أن أحد الأسباب الأخرى التي تجعل تلك الأسهم مرشحة للصعود هو أن الدخول فيها في الوقت الحالي قبل تهافت المستثمرين عليها مع موجة صعودها سيمكن المستثمرين فيها في الوقت الحالي من تحقيق عوائد جيدة.

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