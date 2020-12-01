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الأسهم اليونانية الأفضل بين الأسواق الأوروبية في نوفمبر

اقتصاد أوروبا

الأسهم اليونانية الأفضل بين الأسواق الأوروبية في نوفمبر

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دبي - العربية.نت

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تصدرت البورصة اليونانية قائمة أفضل أداء بين البورصات الأوروبية الشهر الماضي، إذ ارتفع مؤشرها بـ 29%.

وجاءت في المرتبة الثانية البورصة الإسبانية بارتفاع بلغت نسبته 27%، ثم البورصة النمساوية بنفس النسبة.

وحلت البورصة الإيطالية في المرتبة الرابعة بـ 25%، تلتها البورصة البلجيكية والبولندية والقبرصية والفرنسية بارتفاع متساو بلغ 22%.

وسجلت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بداية إيجابية لشهر ديسمبر، إذ عزز التفاؤل بشأن لقاح لفيروس كورونا مبررات التعافي الاقتصادي وهيأ الأسهم لمواصلة مكاسب قياسية حققتها في نوفمبر تشرين الثاني.

وبعد انخفاض على مدى اليوم، حين باع المستثمرون الأسهم لجني بعض الأرباح في نهاية شهر اتسم بأداء متميز، عاود المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية الارتفاع ليصعد 0.3%.

واختتم المؤشر شهر نوفمبر تشرين الثاني بمكاسب تقارب 14%.

وتلقت المعنويات دفعة إضافية، إذ ردد مسح لأنشطة الأعمال صدى أرقام رسمية في اليوم السابق أظهرت نموا قويا لأنشطة المصانع في الصين. ومن المقرر صدور بيانات مماثلة من أوروبا في وقت لاحق اليوم.

لكن الضبابية التي تحبط بإبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبحت المكاسب.

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