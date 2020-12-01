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الأمم المتحدة: الريال اليمني فقد 250% من قيمته

الريال اليمني(أرشيفية- فرانس برس)
عملات نقدية من فئات الريال اليمني
اقتصاد اليمن

الأمم المتحدة: الريال اليمني فقد 250% من قيمته

خلال الخمسة أعوام الماضية

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العربية. نت - أوسان سالم 

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قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الريال اليمني فقد 250% من قيمته خلال الخمسة أعوام الماضية، بينما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 140%.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تغريدة نشرها على حساب مكتبه في اليمن على "تويتر"، أن "سنوات الحرب في اليمن، أدت إلى فقدان العملة المحلية 250% من قيمتها.

وذكر أن "أسعار المواد الغذائية، ارتفعت في المتوسط بنسبة 140%".

وأكد البرنامج الأممي، أن الحياة اليومية تزداد صعوبة على الملايين من الأشخاص المحاصرين في الأزمة اليمنية.

وأشار إلى أن نطاق المساعدات الغذائية توسع من مليون شخص، إلى 13 مليون شخص حالياً.

ووصل سعر الدولار مقابل الريال اليمني إلى 870 ريالاً، في أعمق انهيار خلال العام الحالي، مع تخوفات من تجاوزه حاجز الألف إذا استمر الانهيار بهذه الطريقة، وعدم وجود خطط إنقاذ عاجلة.

يأتي ذلك في ظل الانقسام المصرفي بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي الانقلابية، وسط أنباء إعلامية عن ترتيبات تجري بين الطرفين لوقف انهيار العملة المحلية، ضمن عددٍ من التدابير الاقتصادية التي يرعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس.

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