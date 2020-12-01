قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الريال اليمني فقد 250% من قيمته خلال الخمسة أعوام الماضية، بينما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 140%.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تغريدة نشرها على حساب مكتبه في اليمن على "تويتر"، أن "سنوات الحرب في اليمن، أدت إلى فقدان العملة المحلية 250% من قيمتها.

وذكر أن "أسعار المواد الغذائية، ارتفعت في المتوسط بنسبة 140%".

In five years of war in #Yemen:

🔺The Yemeni Riyal has lost 250% of its value

🔺Food prices are on average 140% higher

🔺@WFP has expanded food assistance from 1 million people to 13 million people

Everyday life gets harder for millions trapped in the #YemenCrisis. #YemenCantWait pic.twitter.com/wqnFESG9XU — WFP Yemen (@WFPYemen) December 1, 2020

وأكد البرنامج الأممي، أن الحياة اليومية تزداد صعوبة على الملايين من الأشخاص المحاصرين في الأزمة اليمنية.

وأشار إلى أن نطاق المساعدات الغذائية توسع من مليون شخص، إلى 13 مليون شخص حالياً.

ووصل سعر الدولار مقابل الريال اليمني إلى 870 ريالاً، في أعمق انهيار خلال العام الحالي، مع تخوفات من تجاوزه حاجز الألف إذا استمر الانهيار بهذه الطريقة، وعدم وجود خطط إنقاذ عاجلة.

يأتي ذلك في ظل الانقسام المصرفي بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي الانقلابية، وسط أنباء إعلامية عن ترتيبات تجري بين الطرفين لوقف انهيار العملة المحلية، ضمن عددٍ من التدابير الاقتصادية التي يرعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس.