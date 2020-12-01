  • مباشر
اللغة

"إيني" تتوصل لتسوية تعيد تشغيل مصنع دمياط للغاز المسال في مصر

إيني
إيني الإيطالية
اقتصاد مصر

"إيني" تتوصل لتسوية تعيد تشغيل مصنع دمياط للغاز المسال في مصر

تمهد الطريق لإعادة تشغيل المصنع بحلول الربع الأول من عام 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توصلت شركة إيني الإيطالية إلى اتفاقيات مع شركائها لإعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال في دمياط بمصر عبر تسوية ودية للنزاعات المعلقة بين يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الإسبانية للغاز SEGAS، بحسب بيان اطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الشركة إن الاتفاقيات التي تم توقيعها الثلاثاء تتماشى مع الاتفاقيات التي تم الانتهاء منها في فبراير الماضي وتأخذ في الاعتبار تطور سيناريو الطاقة، بتعزيز أهداف إيني الاستراتيجية من حيث نمو محفظتها من الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما في مصر.

عملة ليبرا تغير اسمها إلى اقتصاد فيسبوك عملة ليبرا تغير اسمها إلى "ديم".. فهل تنال الرضا؟

تمهد هذه الاتفاقية الطريق لإعادة تشغيل مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال بحلول الربع الأول من عام 2021.

وقالت إيني إن يونيون فينوسا تمتلك 80% من الشركة المصرية الإسبانية للغاز، وستستحوذ بموجب الاتفاقية على 50% منها والشركة المصرية للغاز الطبيعي "إيجاس" على 30%.

وبعد الصفقة سيتوزع هيكل ملكية الشركة المصرية الإسبانية للغاز بواقع 50% لشركة إيني الإيطالية و40% للشركة المصرية للغاز الطبيعي "إيجاس" و10% للهيئة المصرية العامة للبترول.

بحسب الاتفاقية ستتولى شركة إينى شراء الغاز الطبيعي للمحطة وستتلقى حقوق التسييل المقابلة، ما سيرفع أحجام الغاز الطبيعى المسال في محفظتها بمقدار 3.78 مليار متر مكعب سنويًا.

بيان شركة إيني
بيان شركة إيني
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبر سار من ألمانيا.. لقاح ضد كورونا بأقل من يورو! خبر سار من ألمانيا.. لقاح ضد كورونا بأقل من يورو!
حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة حليب نباتي لذيذ وله 7 فوائد.. واستخداماته متعددة

الأكثر قراءة

العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد العالم النووي الإيراني قتل برصاص رشاش تم التحكم به عن بعد
لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا لاعبة كرة قدم رفضت الوقوف دقيقة صمت حدادا على مارادونا
تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر بعد التعافي بشهور.. أعراض جديدة لفيروس كورونا
مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً  مصر .. التحقيق في صور فرعونية لعارضة أزياء أثارت غضباً واسعاً 
نفوذ زوجة بشار الأسد يخترق نفوذ زوجة بشار الأسد يخترق "الجهات الرسمية"
موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب موديرنا: لقاح كورونا فعال 100% بالمرحلة الثالثة من التجارب

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد