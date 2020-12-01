نفى رئيس بنك القاهرة، طارق فايد، في لقاء مع العربية، خطط البنك للتوجه للطرح العام في الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى إرجاء عملية الطرح لحين تحسن ظروف السوق.

وأكد فايد أن بنك القاهرة تأثر بالآثار السلبية لجائحة كورونا، لكن النتائج جاءت إيجابية نتيجة لاستراتيجية إدارة البنك.

وقال: "نجحنا في تخطي تأثير جائحة كورونا على أعمال البنك".

وسيكون طرح حصة من بنك القاهرة في بورصة مصر أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006.

والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل 3 سنوات، لكنه واجه تأجيلات متكررة.

وبنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة، والذي استحوذ في منتصف العقد الأول من القرن الحالي على قروض بنك القاهرة المتعثرة في مقابل أصول.