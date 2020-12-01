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أرقام كابيتال: 2.7 مليار دولار استثمارات خاملة دخلت بورصة الكويت

بورصة الكويت

أرقام كابيتال: 2.7 مليار دولار استثمارات خاملة دخلت بورصة الكويت

عمليات جني أرباح للاستثمارات النشطة

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دبي - العربية.نت

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قال مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال، نعمان خالد، إن الاستثمارات النشطة دخلت إلى بورصة الكويت خلال عامي 2019 و2020، قبل ترقية سوق الكويت لمؤشر "إم إس سي آي" في 30 نوفمبر 2020، نظراً لأن الموعد السابق للترقية كان مايو 2020.

وجاء في كلامه أن "جزءاً كبيراً من الاستثمارات النشطة يصل إلى 5 مليارات دولار، دخل إلى السوق الكويتية بالفعل قبل الانضمام الرسمي إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة".

وأضاف في مقابلة مع العربية، اليوم الثلاثاء، أن تلك الأموال قامت بعمليات جني أرباح سابقة، لاسيما قبل جلسة الترقية أمس، ولذلك لم يحدث ارتفاع كبير عند الترقية.

ولفت خالد إلى أن 2.7 مليار دولار من الاستثمارات الخاملة قد دخلت السوق الكويتية، يوم أمس.

وتباين أداء السوق الكويتية أمس، بارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.14%، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09%، بينما صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.19%.

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وبلغت قيمة التداولات بالجلسة 961.6 مليون دينار (3.2 مليار دولار) مقارنة بنحو 70.24 مليون دينار (230.4 مليون دولار) بالجلسة السابقة.

ووصف نعمان خالد، أداء السوق الكويتية أمس، بـ"الطبيعي جداً أسوة بما حدث للكثير من الترقيات للأسواق الناشئة"، مشيرا إلى أن عملية التصحيح لم تكن قوية بعد ترقية السوق.

وأوضح أن الأسواق الناشئة دائما ما تشهد عند الترقية عمليات بيع على الأسهم الكبرى، وجزء من الأسهم الصغرى ضمن عمليات جني أرباح، ولذلك كانت المفاجأة عدم حدوث ارتفاع كبير في الأسهم الكبرى.

وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI" قد أصدرت تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة خلال شهر نوفمبر 2020 في خطوة من الممكن أن تضخ ملياري دولار على الأقل من تدفقات الاستثمارات الخاملة.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية، شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

وجددت المؤسسة تأكيدها على إعادة تصنيف الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة من خلال خطوة واحدة وذلك بالتزامن مع المراجعة الدورية للمؤشر، لافتة إلى أن الأسهم الكويتية الـ7 التي سيتم إضافتها ستكون بوزن إجمالي يبلغ 0.58%.

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