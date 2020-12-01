يتم تداول العملة الرقمية "بيتكوين" بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 19,857 دولارا أميركيا يوم الاثنين، بعد أن قفزت بنسبة 15% في 26 نوفمبر، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي هذا السياق، قال رئيس تطوير أعمال تداول العملات المشفرة، فيجاي إيار، من شركة "Luno" في سنغافورة "بيتكوين يجب أن تتجاوز 20 ألف دولار هذا الأسبوع، وقد تصل إلى 25,000 دولار"، ولكن بعد ذلك يتوقع انخفاضا بنسبة 30% حيث تميل تداولات العملة إلى دفع الجميع للدخول ثم تفريغ المستثمرين.

بالمقلب الآخر، يرى منتقدو العملة الرقمية، أن ارتفاع هذا العام بنسبة 170% هو فقاعة على الرغم من الادعاءات بأن الأصول الرقمية تستخدم بشكل متزايد لتنويع المحافظ المالية، فضلاً عن اتساع حصتها على حساب الذهب.

وتم تداول البيتكوين عند حوالي 19,410 دولارات، اعتباراً من الساعة 3:40 مساء، في طوكيو. ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر بلومبيرغ غالاكسي كريبتو، الذي تضاعف أكثر من 3 أضعاف هذا العام.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فيرست ديجيتال ترست غونار جيرف، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، إن الارتفاع الكبير في بيتكوين إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع، "من المرجح أن يكون نتيجة لانضمام كبار المستثمرين المؤسسيين".