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دراسة مفاجئة: كورونا ظهرت في أميركا قبل إعلان الصين عن الوباء!

كورونا
وباء - كورونا
فيروس كورونا

دراسة مفاجئة: كورونا ظهرت في أميركا قبل إعلان الصين عن الوباء!

أشارت دراسة حديثة إلى ظهور أجسام مضادة لكورونا على عينات دم لـ 106 متبرعين من 9 ولايات أميركية منتصف يناير

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دبي - العربية.نت

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أظهرت دراسة حديثة، العثور على حالات مصابة بوباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأميركية في وقت مبكر من ديسمبر 2019، مما يوفر أدلة إضافية تشير إلى انتشار فيروس كورونا عالمياً قبل أسابيع من الإعلان عن أول حالة في الصين، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأشارت الدراسة التي نشرت الاثنين، إصابة 106 حالات من أصل 7389 عينة دم تم جمعها من متبرعين في 9 ولايات أميركية خلال الفترة من 13 إلى 17 يناير. وقد تم إرسال العينات التي جمعها الصليب الأحمر الأميركي إلى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية لاختبارها للكشف عما إذا كانت هناك أجسام مضادة ضد الفيروس.

وذكرت الدراسة أن "نتائج التقرير تشير إلى أن عدوى سارس-CoV-2 ربما كانت موجودة في الولايات المتحدة في ديسمبر 2019، في وقت أبكر من المعترف به من قبل".

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وظهرت تقارير عن انتشار التهاب رئوي غامض في ووهان، الصين، لأول مرة في أواخر ديسمبر 2019. وبعد أن تضاعف المرض بسرعة في جميع أنحاء المدينة في الأسابيع التالية انتشر في جميع أنحاء العالم مع ظهور أول حالة أميركية يوم 19 يناير.

ويعزز الكشف الذي كشفت عنه باحثون من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية، الفهم المتزايد بأن فيروس كورونا كان ينتشر في صمت في جميع أنحاء العالم في وقت أبكر من المعروف.

من ووهان الصينية في أبريل 2020 - فرانس برس
من ووهان الصينية في أبريل 2020 - فرانس برس

إلى ذلك، قدمت فايزر وبايونتيك طلبا للاتحاد الأوروبي للحصول على ترخيص للقاح كورونا.

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