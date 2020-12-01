تتجه بريطانيا لوضع حل نهائي لمشكلة القيود على السفر التي أصبحت تفرضها العديد من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ سيتم ختم جوازات السفر للراغبين بذلك بمجرد حصولهم على اللقاح، وذلك بهدف تسهيل السفر وتعزيز صناعة السياحة التي تكبدت أضراراً كبيرة من جراء الإغلاقات.

وكشفت جريدة "ديلي تلغراف" في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت" أن المسافرين البريطانيين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا سوف يُتاح لهم أن يتم ختم جوازات سفرهم لإظهار أنهم حصلوا على اللقاح.

وسيسمح "ختم اللقاح" الجديد للسائحين بتجنب القيود عند نقاط الحدود وفي المطارات إذا بدأت صناعة السفر الدولية في الانتعاش في منتصف العام المقبل مع انحسار الوباء، بحسب ما تقول الصحيفة.

وتنظر الحكومة البريطانية إلى هذا الختم كوسيلة مهمة لتعزيز صناعة الطيران من خلال إعطاء درجة من اليقين للمسافرين الذين يخططون لقضاء عطلات في الخارج الصيف المقبل.

وجاءت هذه الأخبار في الوقت الذي حصلت فيه الحكومة على مليوني جرعة إضافية من لقاح "كوفيد 19" الذي أنتجته شركة "مودرنا" الأميركية، والذي من المقرر أن يكون متاحاً في أوائل العام المقبل، وقد ثبت في التجارب أنه فعال بنسبة 100%.

وبهذه الصفقة الجديدة التي تتضمن مليوني جرعة فان بريطانيا تنتظر الان وصول نحو 357 مليون جرعة من اللقاحات من سبعة مطورين مختلفين.

ومن المرجح أن تطلب شركات الطيران تطعيم الركاب ضد فيروس كورونا قبل السماح لهم بالصعود إلى طائراتهم، بحسب ما تؤكد صحيفة "تلغراف".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كانتاس، آلان جويس الأسبوع الماضي إن شركته لن تسمح لأي مسافر بالصعود إلى أي من طائراتها إلا بعد أن يكون بحوزته ما يثبت تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بغض النظر عن الوجهة التي يقصدها وما اذا كانت الدولة التي يسافر اليها تفرض ذلك أم لا.

وقالت جيل تشونج، المتحدثة باسم الخطوط الجوية الكورية إن هناك احتمالاً حقيقياً بأن تطلب شركات الطيران تلقيح الركاب لأن الحكومات قد تطلب ذلك كشرط لرفع الحجر الصحي عن الوافدين، كما كررت شركة طيران نيوزيلندا موقفاً مماثلاً.

وذكر النائب عن حزب المحافظين البريطاني جيمس سندرلاند لصحيفة "ديلي تلغراف": "الحيوانات الأليفة تحتاج إلى جواز سفر تطعيم عند السفر بين بريطانيا وأوروبا، وستكون هذه طريقة رائعة لضمان حرية الحركة للأشخاص أيضاً".

وأضاف: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز الاقتصاد من خلال إعادة فتح قطاعات السفر والضيافة والترفيه والأعمال لدينا، وكم سيكون رائعاً أن تمتلئ طائراتنا وقطاراتنا وقواربنا مرة أخرى".

وتابع: "ختم التطعيم بسيط، سيوفر كل المتاعب في أي من الطرفين ويعزز الثقة حقاً".