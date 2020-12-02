قالت شركة دايملر إيه جي الألمانية وشريكتها الصينية في السيارات التجارية "بيكي فوتون" يوم الأربعاء إنهما ستستثمران 3.8 مليار يوان (579.21 مليون دولار) لصنع شاحنات ثقيلة تحمل علامة مرسيدس بنز في بكين، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأعلن، الرئيس التنفيذي للمشروع المشترك، كيلي بلات، التفاصيل خلال مؤتمر للشركة، فيما أعلن تشانغ شي يونغ المدير العام في مجموعة BAIC الشركة الأم لشركة "فوتون" عن المبلغ الاستثماري، مثلما جرى التأكيد على أن الإنتاج سيبدأ خلال عامين.

في الوقت نفسه ، ستواصل Daimler Truck تصدير وبيع طرازت أخرى من مجموعة سيارات Mercedes-Benz الخاصة بها من خلال شبكة الوكلاء الحالية والجملة المباشرة.

بلغ حجم السوق الصيني للشاحنات الثقيلة 1.1 مليون وحدة في عام 2019. وبالنسبة لعام 2020، من المتوقع أن يتم تسجيل أكثر من نصف الشاحنات المباعة عالميًا في الصين، وفقاً لموقع "أوتوموتيف ورلد".