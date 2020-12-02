تعتزم مجموعة هيونداي موتور لتقديم 23 سيارة كهربائية جديدة، حيث تهدف إلى بيع مليون سيارة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025، حيث يمكن شحن 80% من بطارية سياراتها في 18 دقيقة، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكشفت الشركة أن شحن البطارية لخمس دقائق فقط يمكن أن يجعلها تسير لمسافة 100 كيلو إضافية، فيما ستمكن شحنة واحدة للبطارية من القيادة لأكثر من 500 كيلومتر.

سيتم بناء المركبات في البداية في كوريا الجنوبية، ويمكن إنتاجها في مواقع أخرى في وقت لاحق اعتمادا على الطلب. كما سيتاح شحن السيارة على جهد 800 فولت، و400 فولت، مما يسمح لها بالتوافق مع العديد من نماذج البنية التحتية للشحن.

تعهدت هيونداي موتور العام الماضي بإنفاق ما يقرب من 18 مليار دولار حتى عام 2025 على سياراتها الكهربائية.