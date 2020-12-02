بدلاً من النقد قدمت شركة "فيزا" بطاقة ائتمان جديدة تقدم مكافآت بيتكوين بدلاً من أميال السفر أو النقد.

ووفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت"، فإن فيزا تتشارك مع شركة BlockFi الناشئة للعملات المشفرة لتقديم بطاقة ائتمان تكافئ عمليات الشراء باستخدام البيتكوين بدلاً من أميال الطيران أو النقد.

سيسترد مستخدمو بطاقة ائتمان "فيزا بيتكوين" 1.5% من قيمة مشترياتهم مرة أخرى في الأصل المشفر الأكبر في العالم، ومبلغًا إجماليًا 250 دولارًا إذا أنفقوا أكثر من 3000 دولار في الأشهر الثلاثة الأولى، حسب ما ذكرت BlockFi في بيان.

وسيتم إصدار البطاقة، التي تأتي مع رسوم سنوية قدرها 200 دولار، من قبل شركة Evolve Bank & Trust.

تلقى اعتماد البيتكوين الرئيسي دفعة من فيزا في وقت سابق من هذا العام ، عندما انضمت شركة بطاقة الائتمان العملاقة إلى شركة Fold الناشئة لتقديم بطاقة خصم تكسب مكافآت مقومة في العملة المشفرة.

في فبراير، أعلنت Coinbase وفيزا بطاقة Coinbase، التي تسمح للمستخدمين بإنفاق بيتكوين باستخدام بطاقة الخصم المباشر فيزا.

وقال زاك برنس، الرئيس التنفيذي والمؤسس في BlockFi في البيان: "نحن متحمسون لإضافة بطاقات الائتمان إلى مجموعة منتجاتنا وتوسيع إمكانية وصول بيتكوين إلى مجموعة أوسع من المستهلكين". وتأمل الشركة في إتاحة البطاقة في أوائل عام 2021.