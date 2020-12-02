انخفض أكبر أصل رقمي في العالم لليوم الثاني، يوم الأربعاء، حيث انخفض بنسبة 1.2% إلى 18820 دولارًا، اعتبارًا من الساعة 7:10 صباحًا في هونغ كونغ، بعد أن كسر قمته التاريخية السابقة، ليصل إلى 914.33 .19 دولار في وقت سابق من اليوم.

واعتبر الرئيس الاقتصادي السابق للرئيس، دونالد ترمب، غاري كوهين في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، أن بيتكوين "تفتقر إلى بعض النزاهة الأساسية لسوق حقيقية"، ويمكن أن يفشل في نهاية المطاف.

وأضاف كوهين الذي كان يشغل منصب رئيس غولدمان ساكس غروب سابقاً: "جزء من نزاهة النظام هو معرفة من يملكها ومعرفة من لديه السلعة ومعرفة لماذا يتم نقلها"،" نظام بيتكوين اليوم ليس لديه شفافية، وقد يؤدي إلى الفشل في نهاية المطاف، وفقاً ذكره لـ "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

انخفض مؤشر بلومبيرغ غالاكسي للتشفير 2.6% يوم الثلاثاء.

وقال ماركوس سوانيبويل، الرئيس التنفيذي لبورصة التشفير Luno، التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن بيتكوين من المرجح أن تدخل نطاق 20,000 إلى 25,000 دولار قبل البيع الكبير. ثم "من المرجح أننا سنرى 20% إلى 30% تراجع. هذا نمط يمكن التنبؤ به وليس هناك سبب لعدم توقعه".

بقيمة أقل من دولار في عام 2010 تم تداول بيتكوين كعملة افتراضية لعمليات الشراء، جمعت بيتكوين المؤيدين الذين يقولون إن عرضها الخاضع للرقابة الصارمة وقاعدة المستثمرين الأوسع تظهر أنها أصبحت مخزنًا للقيمة.