مع استمرار الصعود القياسي لسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية العملاقة تسلا، أطلق قطب الأعمال الأميركي إيلون ماسك صيحة تحذيرية إلى موظفي شركته من احتمال انهيار السهم إذا لم يتم التحكم في التكاليف على نحو يضمن تحقيق أرباح فصلية في وقت يتداول فيه السهم عند أعلى مستوياته على الإطلاق قبيل الانضمام لمؤشر S&P 500.

وقال ماسك في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفيه "المستثمرون يثقون في قدرتنا على تحقيق الأرباح المستقبلية، ولكن في أي مرحلة من المراحل إذا ما أدركوا أن هذا الأمر صعب التحقيق، فإن سهم شركتنا سينهار كما لو كان طعاما محمرا يتم سحقه بمطرقة ثقيلة"، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC الأميركية.

وهذا العام، بدأت شركة تسلا في بناء مصانع جديدة في أوستن وتكساس، بالإضافة إلى مصنع آخر في مدينة برلين الألمانية في إطار خطط الشركة للتوسع مع ارتفاع الطلب على منتجاتها، إضافة إلى تحديث عدد آخر من خطوط الإنتاج في مصنعها الرئيسي بولاية كاليفورنيا.

وفي مطلع العام الجاري أيضا، ووسط تباطؤ في الطلب على السيارات الكهربائية، اتجهت شركة تسلا نحو تقليص عدد موظفيها للحد من النفقات، بالإضافة إلى تخفيض أعداد العمالة المؤقتة وطرد عدد كبير منها للسيطرة على الإنفاق.

ولم يحدد ماسك في بريده الإلكتروني خطط خفض التكاليف في موازنة الشركة، ولكنه قال للمستثمرين إن شركته "تحاول إنفاق المال للتوسع بأسرع طريقة ممكنة ذات جدوى دون إهدار الأموال في نفس الوقت".

وتخطط الشركة لخفض إنفاقها الرأسمالي لنحو ملياري دولار في العامين المقبلين مقارنة مع خطط أولية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، في وقت جمعت فيه الشركة نحو 5 مليارات دولار في سبتمبر الماضي من خلال طرح أسهم إضافية في سوق المال.

ويحوم سهم تسلا حول مستويات 580 دولارا للسهم الواحد بنهاية تعاملات الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لإدراج السهم في مؤشر S&P 500 وسط مخاوف في أوساط صناديق المؤشرات التي تتبع المؤشر من موجة بيع قياسية على السهم قد تتسبب في تراجعه.