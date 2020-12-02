حصلت شركة "Eat Just"، على أول موافقة في العالم لبيع الدجاج المستزرع في مختبراتها، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ستقدم الشركة منتجاتها، من الدجاج المستزرع الذي لم يتعرض للذبح لأول مرة في سنغافورة تحت العلامة التجارية GOOD Meat، في مطعم واحد يقدم الوجبات الجاهزة.

تعمل Eat Just، مع شركة مصنعة محلية تسمى Food Innovation لصنع الدجاج المستزرع، وتسعى الشركة لشراء المزيد من المعدات لتوسيع المبيعات إلى المطاعم الأخرى، ثم محلات البقالة.

وقال جوش تيتريك الرئيس التنفيذى فى مقابلة "إننا نريد أن تكون سنغافورة محور التصنيع على مستوى العالم"، وأضاف أن نكهة الدجاج وطعمه مماثله للدجاج الحقيقي.

وقال تيتريك، إن منتج الدجاج الجديد سيتم تسعيره على غرار الدجاج الممتاز خلال الشهور الستة الاولى، وأضاف أن التكلفة ستنخفض مع مرور الوقت حيث تقوم الشركة ببناء نطاق عالمى.

تخطط "Eat Just" لتقديم طلبها لشراء لحوم البقر التي تم إنشاؤها في المختبر خلال النصف الأول من العام المقبل.

كما تخطط شركة Eat Just التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، والتي لم تحقق أرباحاً بعد، لطرح عام أولي في الولايات المتحدة في مرحلة ما.

وقال تيتريك " إن خطتنا هي تحقيق ربحية تشغيلية قبل نهاية العام القادم.