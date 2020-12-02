شاشة هاتف خلوي وفيديو عمودي ودقيقة من حياتك.. هذه العناصر الثلاثة هي جوهر TikTok، الشبكة الاجتماعية لمقاطع الفيديو القصيرة التي تجتاح الشباب حول العالم، والتي غيرت بالفعل عادات استهلاك الفيديو لمئات الملايين من المستخدمين.

تفتح التطبيق.. إنها الساعة الرابعة. وعندما تنظر إلى الساعة مرة أخرى، تجد أن ساعة من الزمن قد مرت!

تتساءل: هل كنت بالفعل أشاهد مقاطع فيديو قصيرة بدون توقف لمدة 60 دقيقة؟

حالة التمرير اللانهائي هذه، وهي تصميم تمتاز به الشبكات الاجتماعية، يقوم بعمله بشكل جيد على TikTok، لدرجة أن الإعلان يبدو لك وكأنه مجرد فيديو آخر.. يمتزج مع بقية المحتوى حتى يظهر غير مرئي.

لكن ما يبدو بسيطاً للوهلة الأولى وراءه الكثير من العمل الهندسي.

ماثيو برينان، المتخصص في التكنولوجيا ومؤلف كتاب "Attention Factory" (مصنع الاهتمام)، كشف أن هذا التصميم يقوم على أكثر خوارزميات التوصيات تعقيدًا.

ومع وجود ما يقرب من 800 مليون مستخدم نشط شهرياً، فإن نجاح تطبيق TikTok ليس من قبيل الصدفة. في العام 2019 وحده، تم تنزيل TikTok وDouyin الذي يعادله في الصين، ما يقرب من ملياري مرة في جميع أنحاء العالم. فمالكة التطبيقين ByteDance ليس شركة ناشئة انطلقت من مرآب للسيارات ونجحت يوماً ما بالصدفة!

حلقة الإدمان

يقول برينان إن المديرين التنفيذيين والمهندسين الذين يقفون وراء التطبيق عرفوا كيفية تحويل خدمة الفيديو القصيرة هذه إلى واحدة من أكثر الشبكات الاجتماعية إدماناً في العالم.

يؤكد مؤلف كتاب "Attention Factory" أنه "لا يوجد فريق صغير وراءها.. إنها واحدة من أكبر شركات الإنترنت في الصين، توظف الآلاف من الأشخاص. وإذا نمت TikTok بسرعة كبيرة، فهذا يرجع إلى خبرة مهندسيها وتشغيل أفضل محرك توصية في السوق التنافسية الصينية".

ويقول: "إنها تنافس YouTube وInstagram، المنصتين اللتين يذهب إليهما الأشخاص عندما يكون لديهم وقت فراغ للترفيه عن أنفسهم أو بحثاً عن المكانة".

تقوم الخوارزمية المستخدمة في TikTok على التعلم الآلي لمعرفة المحتوى الذي يفضله كل فرد بناءً على سلوكه.

"ما يجعله إدماناً هو أنه يتعلم ما تحب وما لا يعجبك. وهو يفعل ذلك بسرعة لأنه في دقيقة واحدة يمكنك مشاهدة 5 أو 6 مقاطع فيديو. في ذلك الوقت، عليك تجاهل الفيديو أو مشاهدته. ويكشف هذا الإجراء ما إذا كنت ترغب في ذلك أم لا. لذا يمكن لـ ByteDance الحصول على الكثير من المعلومات في وقت قصير جدًا"، بحسب برينان.

يضيف: "مقارنة بما يحدث على الأنظمة الأساسية الأخرى، فإن العملية أبطأ. يمكنك مشاهدة شيء ما لمدة 5 دقائق على YouTube دون لمس الشاشة. أما على Netflix، فيمكنك مشاهدة نصف ساعة دون فعل أي شيء. لذا فإن النظام يحصل على ردود أفعال أقل. فأنت لا تساعدهم على فهم ما تشعر به، سواء كنت تجده مملًا أم لا".

يتابع: "على TikTok، أنت تتفاعل باستمرار مع التطبيق وحتى إن لم تفعل، فأنت تقدم أيضاً معلومة. إذا لم تفعل شيئًا، فهذا يعني أنك توقفت عند مقطع فيديو وتشاهده. إنه مؤشر قوي جدًا على أن ما تراه يبدو مثيرًا للاهتمام بالنسبة لك. لذلك يقومون بسرعة بإنشاء رسم بياني لاهتمامات كل مستخدم ليقوم محرك التوصية بتغذية صفحتك بالمحتوى المخصص لك".

إنه مفتاح آخر لـ TikTok: "التخصيص شديد". فبحسب برينان، "ما تراه مختلفا عما يراه صديقك. هذه تعد قوة. لهذا السبب يسبب الإدمان".

أفضل ما في الكل

اعتمدت كل مرحلة من مراحل تطوير TikTok مباشرة على المنتجات والتكنولوجيا التي تم إنشاؤها مسبقًا.

يقول برينان: "قام المهندسون بتكرار التكنولوجيا وتجربة المنتج وكتيب اللعب الترويجي من التطبيق الشقيق Douyinالصيني".

ويبدو الأمر كما لو أن TikTok مزيج من جميع الميزات الأكثر جاذبية للتطبيقات التي طورتها ByteDance مسبقًا.

ومع انطلاقه في جميع أنحاء العالم، في العام 2018، أكد صناع TikTok أن ما تعلموه في العشرات من التطبيقات الأقل شهرة قد ساعد في إنشاء منصة وصلت إلى الهدف.

يشير الخبير إلى أن ByteDance "كانت أول شركة إنترنت صينية تبذل قصارى جهدها فيما يتعلق بالتكنولوجيا الناشئة آنذاك وتلتزم بالمهمة الشاقة المتمثلة في بناء محرك للتوصية".

يقول برينان في كتابه "مصنع الاهتمام": "هذه المغامرة المبكرة آتت أكلها. لقد وُضعت أسس نجاح TikTok قبل سنوات عديدة من إنشاء التطبيق، ولم يكن من قبيل المصادفة أن تكون ByteDance هي الشركة التي صنعته".

وقد كان العامل الأساسي في هذا النمو الميزانية الضخمة للترويج للتطبيق. يقول برينان: "لقد أنفقوا مليارات الدولارات للإعلان عنه على Facebook وYouTube وSnapchat".

من ناحية أخرى، في النظام البيئي لـ ByteDance، كل شيء مترابط، يشرح المؤلف أنه عندما يقوم المستخدم بتنزيل العديد من تطبيقات الشركة على هاتفه الخلوي، فإن الإعجاب في أحدهما يصبح توصية أفضل في الآخر، حيث يتم تبادل المعلومات فيما بينهما.

كيف تغير استهلاك الإنترنت؟

يستخدم الناس الكمبيوتر المحمول بشكل مختلف تمامًا عن الهاتف الذكي، إذ يمكن تقسيم استخدام الإنترنت على الهاتف عادة إلى 30-40 جلسة في اليوم. في بعض الأحيان، تستغرق النظرة السريعة للهاتف أقل من 60 ثانية.

لذلك، إذا كان من الطبيعي في السابق استهلاك مقاطع الفيديو في الصباح، ثم الذهاب إلى العمل أو المدرسة، وتشغيل الكمبيوتر مرة أخرى لمشاهدة YouTube في فترة ما بعد الظهيرة، يمكن للمستخدمين الآن الاتصال بـ TikTok في أي وقت من اليوم. ليس فقط للمشاهدة، لكن أيضًا لتحميل مقاطع الفيديو.

"أعتقد حقًا أن مقاطع الفيديو القصيرة هي نموذج جديد لاستهلاك محتوى الإنترنت. وهو تغيير كبير"، بالنسبة إلى برينان، "هذه الظاهرة بدأت للتو وستصبح أكثر أهمية حيث ستستقطب المزيد من المستخدمين".

"يمكنك القول إنها ستصبح أكثر إدمانًا. ما زلنا في مراحلها الأولى" ، كما يقول برينان.

يتابع الخبير: "لقد غيرت TikTok بالفعل طريقة تفاعل المستهلكين مع منصات التواصل الاجتماعي وسيكون هناك المزيد من التطور".