نمو الإنفاق عبر الإنترنت خلال "سايبر ماندي" 15% إلى 10.8 مليار دولار

شهد "الاثنين الافتراضي" أو ما يطلق علية "سايبر منداي"، إنفاقا عبر الإنترنت بلغ 10.8 مليار دولار بحسب بيانات "أدوب أنالاتيكس"، ليمثل زيادة بـ15% مقارنة مع العام الماضي على الرغم من أنه جاء أقل من التوقعات.



وكانت الصورة مماثلة ليوم الجمعة السوداء، حيث ارتفع الإنفاق عبر الإنترنت بنسبة 22% مقارنة مع العام الماضي إلى 9 مليارات دولار، لكن المبيعات كانت أقل من التقديرات السابقة.

وتتوقع "أدوب" أن تزيد المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 30% خلال موسم الإجازات، مما يعني أن أيام الصفقات البارزة هذه - على الرغم من أنها لا تزال مهمة لتجار التجزئة - لن تحقق نفس درجة النمو مثل موسم العطلات.