  • مباشر
اللغة

نمو الإنفاق عبر الإنترنت خلال "سايبر ماندي" 15% إلى 10.8 مليار دولار

نمو الإنفاق عبر الإنترنت خلال "سايبر ماندي" 15% إلى 10.8 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهد "الاثنين الافتراضي" أو ما يطلق علية "سايبر منداي"، إنفاقا عبر الإنترنت بلغ 10.8 مليار دولار بحسب بيانات "أدوب أنالاتيكس"، ليمثل زيادة بـ15% مقارنة مع العام الماضي على الرغم من أنه جاء أقل من التوقعات.

وكانت الصورة مماثلة ليوم الجمعة السوداء، حيث ارتفع الإنفاق عبر الإنترنت بنسبة 22% مقارنة مع العام الماضي إلى 9 مليارات دولار، لكن المبيعات كانت أقل من التقديرات السابقة.

وتتوقع "أدوب" أن تزيد المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 30% خلال موسم الإجازات، مما يعني أن أيام الصفقات البارزة هذه - على الرغم من أنها لا تزال مهمة لتجار التجزئة - لن تحقق نفس درجة النمو مثل موسم العطلات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا

الأكثر قراءة

"اعتن بها وبملاكي".. طلب مارادونا من زوج صديقته قبل وفاته
الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية
دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية دولة خليجية تستعد لإعادة 80 ألف عامل منزلي.. وهذه الآلية
ترمب يهدد مواقع التواصل.. ويلوّح بالفيتو ترمب يهدد مواقع التواصل.. ويلوّح بالفيتو

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد