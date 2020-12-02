قالت شركة سيلزفورس Salesforce إنها ستشتري شركة برامج مكان العمل Slack مقابل 27.7 مليار دولار عبر سداد جزء نقدي وجزء آخر من مبادلة أسهم، وفقاً لما ذكرته "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال لوغان بورك، كبير المحللين في شركة الاستشارات المالية إدوارد جونز، إن استحواذ سيلزفورس على شركة "سلاك" يظهر مدى تنافسية سوق البرمجيات. وقال إنه بدون "منتج يغير قواعد اللعبة" والكثير من رأس المال، "سوف يتم ابتلاعك أو ستفشل".

سيحصل المساهمون على 26.79 دولار نقداً و0.0776 سهم من أسهم سيلزفورس في مقابل كل سهم من أسهم سلاك، وفقًا لإعلان الصفقة. وقالت سيلزفورس إنها تعتزم دمج برامج "سلاك" في كل جانب من جوانب عروض البرمجيات السحابية.

وقال بريت تايلور، رئيس سيلزفورس، إن 90% من عملاء شركته يستخدمون تطبيق سلاك أيضًا.

ومن المقرر أن يحتفظ ستيوارت باترفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة سلاك بمنصبه بعد الاستحواذ، كرئيس لوحدة تابعة من "سيلزفورس".