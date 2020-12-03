  • مباشر
اللغة

"غولدمان" ساكس يرفع السعر المستهدف لسهم "تسلا" 70%

مؤسس مجموعة تسلا وشركة سبايس إكس إيلون ماسك
شركة السيارات الكهربائية - تسلا
تسلا

"غولدمان" ساكس يرفع السعر المستهدف لسهم "تسلا" 70%

رفع البنك تقييماته لشركات فورد وجينرال موتورز

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع سهم تسلا أكثر من 3% إلى 586 دولار في تداول ما قبل جلسة السوق، حيث رفع بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس، توصيته من محايد إلى شراء لسهم أكبر شركة صناعة سيارات كهربائية.

كما رفع "غولدمان ساكس" السعر المستهدف للسهم من 455 دولارا إلى 780 دولارا، بزيادة أكثر من 70%، وفقاً لما ذكره موقع "Market Watch"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال بنك الاستثمار إن التحول نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية يتسارع، بسبب انخفاض أسعار البطاريات وزيادة المقترحات التنظيمية للحد من أو حظر بيع مركبات محركات الاحتراق الداخلي.

وقال المحللون إن نموذج تسلا المتكامل سيساعدها على الحفاظ على مكانة قيادية في سوق السيارات الكهربائية. كما زاد غولدمان ساكس الأسعار المستهدفة لأسهم شركة "فورد" من 8 إلى 9 دولارات، و"جنرال موتورز" من 46 إلى 52 دولارا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تعرف على 10 اختيارات من بين أفضل 100 اختراع بـ2020 تعرف على 10 اختيارات من بين أفضل 100 اختراع بـ2020
ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها

الأكثر قراءة

سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل "غينيس"
خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر
شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع
السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات

قبل أن تذهب

بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة
بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة

اكتشف المزيد