ارتفع سهم تسلا أكثر من 3% إلى 586 دولار في تداول ما قبل جلسة السوق، حيث رفع بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس، توصيته من محايد إلى شراء لسهم أكبر شركة صناعة سيارات كهربائية.

كما رفع "غولدمان ساكس" السعر المستهدف للسهم من 455 دولارا إلى 780 دولارا، بزيادة أكثر من 70%، وفقاً لما ذكره موقع "Market Watch"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال بنك الاستثمار إن التحول نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية يتسارع، بسبب انخفاض أسعار البطاريات وزيادة المقترحات التنظيمية للحد من أو حظر بيع مركبات محركات الاحتراق الداخلي.

وقال المحللون إن نموذج تسلا المتكامل سيساعدها على الحفاظ على مكانة قيادية في سوق السيارات الكهربائية. كما زاد غولدمان ساكس الأسعار المستهدفة لأسهم شركة "فورد" من 8 إلى 9 دولارات، و"جنرال موتورز" من 46 إلى 52 دولارا.