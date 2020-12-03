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مايكروسوفت تطور تكنولوجيا جديدة لقراءة انطباعك عن العمل!

مايكروسوفت
مايكروسوفت
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مايكروسوفت تطور تكنولوجيا جديدة لقراءة انطباعك عن العمل!

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دبي - العربية.نت

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طورت شركة Microsoft نظاماً يمكنه معرفة ما إذا كان الموظفون يشعرون بالملل أثناء اجتماعات العمل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "The Sun"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وبحسب ما ورد في التقرير، ستسمح التكنولوجيا بتقييم الاجتماعات، بناءً على لغة جسد الحاضرين ومن خلال التعبيرات التي تتم مراقبتها باستخدام كاميرا التعرف على الوجه، فضلاً عن تحديد عدد الأشخاص الحاضرين في الاجتماع، والتي سيتم قياسها باستخدام إشارات wi-fi، وBluetooth.

في تتبع "الملل"، أو "الإرهاق"، سيتطابق النظام مع أجهزة كشف معينة، والتي ستتحقق بعد ذلك مما إذا كان الحضور "يرسلون الرسائل النصية، ويتحققون من البريد الإلكتروني، ويتصفحون الإنترنت" خلال الاجتماعات، عبر مراقبة الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى المتواجدة بالغرفة.

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وتعاني العديد من المنظمات من الاجتماعات الطويلة، وضعف الحضور، وتكرار الاجتماعات، وستمكن التكنولوجيا الجديدة من تعديل ذلك أو تجنبه مع توفر مزيد من المعلومات المتعلقة بجودة الاجتماعات، وفقاً لما كتبه جاريد سباتارو، نائب رئيس شركة Microsoft 365 ، معتبرا أن "نقاط الإنتاجية ليست أداة لمراقبة العمل".

وأضاف، "تتعلق نقاط الإنتاجية باكتشاف طرق جديدة للعمل، وتزويد الأشخاص بتعاون رائع وخبرات تقنية. وهي تركز على رؤى قابلة للتنفيذ حول الطرق التي يستخدم بها الأفراد والفرق الأدوات حتى تتمكن من إجراء تحسينات أو توفير التدريب لتعزيز تحويل عملك إلى رقمي".

مايكروسوفت ليست الشركة الوحيدة التي تتعرض لانتقادات بسبب احتمال خلق ثقافة المراقبة المفرطة لمساحة العمل. استخدمت أمازون، التكنولوجيا لتتبع منشورات سائقيها على Facebook.

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