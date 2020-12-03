تم القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة بان باسيفيك إنترناشيونال القابضة، مشغل متجر سلسلة الخصم الشهير دون كيخوت، بتهمة التداول بناء على معلومات داخلية في عام 2018، وفقًا لمحكمة يابانية.

وكان المدعي العام قد اعتقل كوجي أوهارا، الذي ترك منصبه كرئيس تنفيذي للشركة في سبتمبر 2019، يوم الخميس بتهمة انتهاك قانون الأدوات المالية والبورصات في اليابان. غيرت شركة دون كيخوت القابضة اسمها رسميًا إلى شركة بان باسيفيك إنترناشيونال الدولية في أوائل عام 2019.

ويُزعم أن أوهارا أوصى أحد معارفة بشراء أسهم شركته، بهدف تحقيق الربح قبل أن تعلن شركة "فاميلي مارت" القابضة أنها تعتزم الحصول على حصة في دون كيخوت، وفقاً للمحكمة. ويُزعم أن أحد معارفه اشترى 76,500 سهم من دون كيخوت، مقابل حوالي 430 مليون ين (4.1 مليون دولار) بين أوائل سبتمبر، وأوائل أكتوبر 2018.