  • مباشر
اللغة

مغنية بوب تسترد 350 مليون دولار مجمدة في قضية فساد

غولنارا
غولنارا كريموفا
ثروات

مغنية بوب تسترد 350 مليون دولار مجمدة في قضية فساد

صادرت سويسرا 800 مليون دولار منذ بدء التحقيق في الفساد عام 2012

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حصلت غولنارا كريموفا، ابنة الرئيس الأوزبكي الراحل إسلام كريموف، على حكم قضائي في سويسرا يسمح لها بمحاولة الإفراج عن 350 مليون دولار من الأصول المجمدة لتكتب الفصل الأخير في فضيحة فساد بلغت قيمتها مليار دولار تقريبًا، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أيدت محكمة استئناف فيدرالية ادعاءها بأنها المستفيد الحقيقي من شركة Takilant، وهي شركة صورية مقرها جبل طارق لديها أموال في حساب مصرفي سويسري مجمدة كجزء من أمر قضائي عام 2018، وفقًا للحكم الصادر يوم الخميس.

أُدينت كريموفا بتهمة التزوير وغسيل الأموال لقيامها بإنشاء سلسلة من الشركات باسمها تهدف إلى إخفاء حقيقة أنها المستفيد الحقيقي من الأموال.

ما سبب التراجعات على الأسواق الأوروبية؟ النشرات الاقتصادية الأسواق العالمية ما سبب التراجعات على الأسواق الأوروبية؟

وقال محاميها غريغوار مانجيت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "هذا انتصار مهم لغولنارا كريموفا، بالنظر إلى أن المدعين الفيدراليين حاولوا فرض مصادرة أصولها عن طريق حرمانها من الحق الأساسي في اتخاذ موقف في هذه الإجراءات".

تغيرت حظوظ كريموفا منذ الأيام التي كانت فيها دبلوماسية أوزباكية لها قصر في جنيف، وعملت كمغنية بوب. وقالت مانجيت إنها محتجزة منذ ستة أعوام في الاعتقال التعسفي ولم تتمكن من الاتصال بأسرتها أو محاميها منذ أكثر من عام.

وقالت مانغيت: "لا ينبغي استخدام احتجازها في ظروف غامضة في أوزباكستان كذريعة لحرمانها من حقوقها الأساسية في الدفاع، وهو ما تم الاعتراف به الآن".

وقد أدانتها المحكمة العليا في أوزباكستان بغسل الأموال والابتزاز في مارس وحكم عليها بالسجن 13 عامًا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تعرف على 10 اختيارات من بين أفضل 100 اختراع بـ2020 تعرف على 10 اختيارات من بين أفضل 100 اختراع بـ2020
ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها

الأكثر قراءة

سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل سعودية تهدي الإمارات أكبر لوحة بالعالم.. وتدخل "غينيس"
خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا من قلب ووهان.. وثائق مسربة تفضح خفايا صادمة عن كورونا
بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر
شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع شاهد لحظة مقتل مطرب شهير بالرصاص في الشارع
السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات السودان يرفض التفاوض: ملء سد النهضة يحتاج 7 سنوات

قبل أن تذهب

بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة
بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة

اكتشف المزيد