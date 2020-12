يقترب عام 2020 من نهايته، والذي شهد العديد من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية بداية من الحرب التجارية، وارتفاع مستويات الديون بما هدد بإشهار دول لإفلاسها، فضلاً عن وباء كورونا والذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص حول العالم وأزمات المناخ، إلا أنه ظفر بعدة كتب متبصرة للمستقبل قد تدفعك للسؤال حول ما يعرفه هؤلاء الكتاب ولا أعلمه.

في شهر يناير صدر كتاب أميركان ديرت، بقلم جانين كومينز، والذي يتحدث عن امرأة مكسيكية غير موثقة تهرب إلى الولايات المتحدة هربًا من عصابة مخدرات، وأثارت الرواية ضجة كبيرة خاصةً أن الكاتبة بيضاء وليست مهاجرة، مما أدى إلى مزاعم الاستيلاء الثقافي. ورغم الانقسام، أصبحت American Dirt من أكثر الكتب مبيعًا.

وخلال الشهر نفسه صدرت مذكرات، "القلق الذي لا شكل له: عام من عدم النوم"، بقلم سامانثا هارفي، مؤلفة الأغاني، هذا الكتاب الاستبطاني والملحوظ هو شيء يجب الوصول إليه في منتصف ليلة أخرى طويلة بلا نوم.

أنا و السيادة البيضاء، من تأليف ليلى سعد، والذي كان وثيق الصلة باندلاع حركة العدالة الاجتماعية وقت صدوره في شهر يناير.

وذكر موقع "Independent"، عدداً آخر من الكتب منها، "بيتنا يحترق" بقلم غريتا ثونبرغ، وكتاب "The City We Became" ، بقلم إن كيه جيميسين، وكتاب "نهاية أكتوبر" ، بقلم لورانس رايت.

كما قدم مستشار الأمن السابق للرئيس ترمب، جون بولتون، كتاب "الغرفة التي حدث فيها" في 600 صفحة عن إدارة الرئيس الأميركي.

كما يعد كتاب "قواعد العدوى: لماذا تنتشر الأشياء - ولماذا تتوقف"، بقلم آدم كوتشارسكي، أحد الإضافات الهامة خلال عام 2020، والتي شارفت على الانتهاء مع ترشيحات صحيفة "Independent"، واطلعت عليه "العربية.نت"، لكتابين آخرين هما "سحب النجوم"، بواسطة إيما دونوجيو، وكتاب "دليل الساحر للخبز الدفاعي"، بواسطة T Kingfisher.