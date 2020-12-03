عبّر خمسة مديرين تنفيذين لـ "بلومبرغ" عن آرائهم بخصوص التغيرات التي ستصيب بيئة الصناعة المالية بعد جائحة كورونا، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأفادت شينا ألين المؤسس والرئيس التنفيذي "CapWay"، بقولها "ستتغير طريقة تعاملنا مع النقد إلى الأبد، الجائحة سرعت تحولنا إلى اقتصاد غير نقدي".

وترى كريس ووتن نائب الرئيس التنفيذي المشرف على المراقبة في شركة "نيس أكتيمييز"، أن الوباء اختبار حقيقي لقيم الشركات وأخلاقياتها، فلا تحتاج الشركات المالية إلى الاختيار بين العمل بالامتثال وتعريض صحة الناس للخطر. توجد تقنية تعتمد على السحابة الإلكترونية وتعمل من أي مكان لضمان إدارة أسواقنا بفعالية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك BNP Paribas في الولايات المتحدة، جان إيف فيليون، قبل عام لم أكن أتصور أن أدير 90% من موظفي البنك الذين يعملون من المنزل، ولكن هذا هو الحال منذ تسعة أشهر تقريباً الآن، وسيكون ذلك جزءاً من النمط الطبيعي الجديد. سواء كان ذلك بنسبة 30% أو 40%.

قالت جوناثان كيلنر الرئيس التنفيذي لـ "Members Exchange"، لقد تغير التوظيف إلى الأبد: الطريقة التي ستحتاج بها إلى التنافس على المواهب، وكيفية تجنيد الناس، وما تقدمه لهم.

فكرة أن تكون المرأة قادرة على البقاء في المنزل وتربية الأطفال والعمل، تغيرت إلى الأفضل، لذا آمل أن يكون ذلك ديمقراطياً وأن يسمح لنا بالحصول على المزيد من التنوع في جميع الصناعات. أعتقد أن هذا أمر إيجابي كبير.

وترى الرئيس التنفيذي شركة "Southern Bancorp"، دارين ويليامز، أن العديد من عملاء الشركة قاوم أدواتها الرقمية قبل انتشار الوباء سواء الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، الإيداع عبر الهاتف المحمول، ومنذ إغلاق فروع البنوك بات الأمر أكثر جاذبية ولن يعود العملاء لفروع الخدمات المالية مرة أخرى.