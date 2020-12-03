في حين أن معظم التقارير المتعلقة باللقاحات المحتملة لوباء "كوفيد-19"، قد ركزت على فعاليتها، فإن سهولة التوزيع والتكلفة هما عاملان رئيسيان آخران ينطوي عليهما التوزيع العالمي للقاحات.

رصدت Statista أسعار أقرب 6 لقاحات لفيروس كورونا يجري تطويرها وتوزيعها، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، حيث جاء عقار "مودرنا" في قمة القائمة بسعر 37 دولاراً للجرعة الواحدة، فيما كان عقار "سينوفاك" الصينية في المرتبة الثانية بتكلفة 30 دولارا للجرعة.

لقاحات كورونا تواجه تحديا أكبر في عملية التخزين، حيث يتطلب اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر- بيونتيك" عند درجة حرارة ناقص 70 درجة مئوية، والذي سيتم تسعيره عند 20 دولار للجرعة، فيما يتطلب العقار الأعلى كلفة لشركة "مودرنا" ظروف تخزين أقل تعقيداً عند ناقص 20 درجة مئوية، وهي عوامل يمكن أن تسبب صعوبات في التوزيع العالمي.

استخدمت العديد من الحكومات أموال دافعي الضرائب لشراء جرعات بالجملة بنية توزيع اللقاحات على مواطنيها مجاناً. بيد أن هذا ليس خياراً متاحاً لكل بلد، ومن المتوقع أن تلعب اللقاحات الأرخص التي تظل مستقرة في درجات حرارة أعلى دوراً حاسماً في إنهاء الوباء في مناطق أبعد من العالم.

وتعلق آمال كبيرة على اللقاح الذي يجري تطويره من قبل جامعة أكسفورد واسترازينيكا التي خرجت من الاختبارات مع فعالية 70%، ويمكن نقله في ظروف التبريد القياسية وإدارته ضمن إعدادات الرعاية الصحية القائمة. كما أنه أرخص بكثير من نظرائه ويبلغ سعره 4 دولارات فقط لكل جرعة.