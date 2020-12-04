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"موديرنا" تفجر مفاجأة: لقاح كورونا يوفر مناعة طويلة المدى

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا (تعبيرية)
لقاح كورونا

"موديرنا" تفجر مفاجأة: لقاح كورونا يوفر مناعة طويلة المدى

دراسة تقول إن لقاح كورونا لديه "القدرة على توفير مناعة دائمة" مع عدم وجود آثار سلبية خطيرة

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دبي – العربية.نت

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قالت شركة موديرنا في وقت متأخر من يوم الخميس إن لقاح كورونا الخاص بها لديه القدرة على منح مناعة طويلة المدى، وأنها تتوقع أن يكون هناك 20 مليون جرعة من اللقاح التجريبي في متناول اليد في الولايات المتحدة هذا العام.

أضافت موديرنا أنه وفقًا لدراسة أجراها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، احتفظ المشاركون في مرحلة تجريبية سابقة للقاح المرتقب "بمستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة" لمدة ثلاثة أشهر بعد التطعيم الأول.

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وقالت الدراسة إن اللقاح لديه "القدرة على توفير مناعة دائمة"، مع عدم وجود آثار سلبية خطيرة بعد شهرين، بحسب تقرير لموقع Market Watch ، اطلعت عليه "العربية نت".

ذكرت موديرنا في بيان: "تشير بيانات المرحلة الأولى المؤقتة هذه إلى أن لقاح COVID-19 الخاص بنا، يمكنه توليد أجسام مضادة معادلة دائمة في جميع الفئات العمرية بما في ذلك كبار السن".

موديرنا ترى أنها لا تزال واثقة من أنها ستحصل على 20 مليون جرعة من اللقاح المرتقب ستكون متاحة في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام، وتتوقع أن يتوفر ما بين 100 مليون و125 مليون جرعة على مستوى العالم في الربع الأول من العام المقبل.

وقالت الشركة إن ما بين 85 و100 مليون من هؤلاء سيتوفرون في الولايات المتحدة وما بين 15 و25 مليونا سيكونون متاحين في أماكن أخرى.

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