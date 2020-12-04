"بيتكوين" تقفز 12% وتتجاوز مستوى 19300 دولار في 24 ساعة

مثلما هوت بشكل مفاجئ في تعاملات الأسبوع الحالي، عادت العملة الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية "بتكوين" إلى الارتفاع مجدداً لتقفز خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 12% لتسجل نحو 19325 دولار. كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "بيتكوين" إلى نحو 358.1 مليار دولار.

فيما صعدت عملة "إيثريوم" بنسبة تقترب من 16% ليرتفع سعرها إلى مستوى 606 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 68.9 مليار دولار.

وسجلت عملة "إكس ريبل" ارتفاعاً بنسبة 12.5% ليصل سعرها إلى نحو 0.617 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 27.9 مليار دولار. واستقرت عملة "تيزر" عند مستوى دولار لكل وحدة، بينما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية مستوى 19.5 مليار دولار.

وفي المركز الخامس بين أكبر 5 عملات رقمية، حلت عملة "ليتكوين" وسجلت مكاسب ضخمة خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 23% ليصل سعرها إلى 87.6 دولار لكل وحدة. فيما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية لتسجل نحو 5.78 مليار دولار.

ويوم الأربعاء الماضي، انخفضت عملة "بيتكوين" بنسبة 1.2% إلى 18820 دولاراً، وذلك بعد أن كسرت قمتها التاريخية السابقة، لتصل إلى 19914 دولار في وقت سابق من التعاملات.

ووفق وكالة "بلومبيرغ"، اعتبر رئيس غولدمان ساكس غروب سابقاً، غاري كوهين، أن بيتكوين "تفتقر إلى بعض النزاهة الأساسية لسوق حقيقية"، ويمكن أن يفشل في نهاية المطاف.

وأضاف: "جزء من نزاهة النظام هو معرفة من يملكها ومعرفة من لديه السلعة ومعرفة لماذا يتم نقلها.. نظام بيتكوين اليوم ليس لديه شفافية، وقد يؤدي إلى الفشل في نهاية المطاف".

وفي تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر"، قال المستشار الاقتصادي في مجموعة أليانز العالمية، محمد العريان: "في التاسع والعشرين من نوفمبر 2018، قمت بشراء البيتكوين عند سعر 4728 دولارا، ليس بناء على تحليل عميق، ولكن على أساس العوامل الفنية، اليوم قمت بالبيع، ومجددا بدون أي تحليل عميق". وأضاف: "كانت طريقة رائعة للتعرف على ما أصبح أكثر الأصول شهرة في العالم".