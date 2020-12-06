قالت شركة آبل يوم الجمعة، إنها سوف توفر إصلاح بعض أجهزة "آيفون 11" التي لا تستجيب للمس، وفق ما ذكرته شبكة "CNBC" واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضحت أبل أنه تم تصنيع الأجهزة المتأثرة بين نوفمبر 2019 ومايو 2020، وتؤثر المشكلة على "نسبة صغيرة" من وحدات العرض.

ولا يغطي برنامج الاستبدال الهواتف الأخرى، مثل iPhone 11 Pro، وهو يغطي فقط الأجهزة المتأثرة.

إلى ذلك، لفتت الشركة إلى أنه يمكن للمستخدمين التحقق مما إذا كان هاتفهم مؤهلاً على موقع Apple على الويب عن طريق التحقق من رقمهم التسلسلي.

وفي الربع المنتهي في 30 سبتمبر، أعلنت شركة أبل عن إيرادات "أيفون" بقيمة 26.4 مليار دولار، بانخفاض 20.7% على مدار العام. شكلت مبيعات "أيفون" 40.8% من إيرادات Apple في هذا الربع.