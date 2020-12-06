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سرعة مرعبة..الصين تطور محركاً نفاثاً يدور حول الأرض في ساعتين

محرك نفاث
تجارب صينية لأسرع محرك نفاث
تكنولوجيا

سرعة مرعبة..الصين تطور محركاً نفاثاً يدور حول الأرض في ساعتين

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دبي - العربية.نت

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اختبر العلماء الصينيون بنجاح محركًا نفاثًا فائق السرعة يمكنه قيادة صاروخ بسرعة 12 ألف ميل في الساعة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "The Sun"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وذكرت الصحيفة، أن المحرك الجديد سيسمح بالوصول إلى أي جزء في العالم في أقل من ساعتين إذا ما تم تشغيله على طائرة ركاب، أو صاروخ، من الناحية النظرية.

وتم إجراء تجربة للنموذج الأولي في بكين بنظام المحاكاة لظروف الطيران ووصلت سرعة المحرك 9 أضعاف سرعة الصوت.

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ومن الناحية النظرية، يمكن أن يصل المحرك إلى قوة 16 ماخ مما يسمح له بالتحليق حول محيط الكرة الأرضية البالغ طوله 24000 ميل في ساعتين.

بعد عام من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، حذرت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية من أن الجيش الصيني قد يكون مستعداً لخوض حروب خارجية ممتدة في السنوات الـ 15 المقبلة.

ورأس فريق الباحثين جيانغ زون لين الاستاذ بمعهد الميكانيكا بالاكاديمية الصينية للعلوم، حيث قام الفريق ببناء المحرك من الصفر، ولكن على الرغم من حداثة المحرك، إلا أنه يحتوي على تصميم بسيط نسبيًا، وفقا لصحيفة جنوب الصين الصباحية.

منصة الإطلاق الافتراضية
منصة الإطلاق الافتراضية

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