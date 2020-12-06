قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار ثامر السعيد، إن الأسهم الصغيرة تشهد قفزات حاليا في السوق السعودية، في حين تتحرك الأسهم الكبيرة المؤثرة في المؤشر بصورة أبطأ، وهو ما يفسر الارتفاع المحدود للسوق السعودية، اليوم الأحد.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن المؤشر السعودي قفز بنسبة 45% من أدنى مستوى له خلال هذا العام، مشيرا إلى أن السوق استبق كل المعطيات، لذلك من المتوقع أن يشهد السوق تذبذبا خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "أعتقد أن الصناديق تحتفظ بحصة من النقد أعلى من المسموح به وفقا للتشريعات، لأنه من المتوقع بعد هذا الارتفاع أن يكون هناك تذبذب في السوق السعودية. وأعتقد أن الصناديق تحتفظ بالنقد حتى تتجاوز السوق هذا التذبذب".

وبعد نحو الساعة والنصف من تداولات اليوم، شهد مؤشر السوق السعودية ارتفاعا نسبته 0.19% ليصل إلى 8691.78 نقطة.

وجرى التداول على أسهم 203 شركة، ارتفعت منها أسهم 103 شركات، فيما تراجعت أسهم 70 شركة. وبلغت القيمة السوقية نحو 3.5 مليار ريال عبر التداول على 126.97 مليون سهم.

وتصدرت أسهم شركة اميانتيب ارتفاعات السوق بنسبة 9.86% لتصل إلى 26.3 ريال، تلتها أسهم شركة ريدان بنسبة 5.9%، ثم نسيج بـ 5.27%، والتي تصدرت نشاطات السوق اليوم بعد أن بلغت قيمة تداولاتها نحو 263.379 مليون ريال.