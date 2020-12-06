تعد شركة "زووم فيديو كوميونيكيشنز" أحد أكبر المستفيدين من وباء "كوفيد-19"، مع اعتماد العالم عليها بشكل كبير في التواصل في ظل سياسات الإغلاق والعمل من المنزل، ليشهد التطبيق طفرة غير مسبوقة في الاستخدام، كأكثر خيارات التواصل عن بعد شيوعاً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زووم، إريك يوان، "لقد دفعت أزمة COVID-19 إلى ارتفاع الطلب على التفاعلات الموزعة وجهاً لوجه والتعاون باستخدام منصة زووم. وقد نمت حالات الاستخدام بسرعة مع دمج Zoom في الأعمال والتعلم والحياة الشخصية"، وفقاً لما نقله موقع "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي الربع المنتهي في 31 أكتوبر، وهو الربع الثالث من السنة المالية 2020، بلغ إجمالي إيرادات شركة مؤتمرات الفيديو 777 مليون دولار، بزيادة نسبتها 367% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما رفعت الشركة توقعاتها للربع الرابع والسنة المالية الكاملة، والتي تتوقع أن تنتهي بعائدات قدرها 2.58 مليار دولار وإيرادات تشغيلية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 865 إلى 870 مليون دولار تقريباً.

وبمقارنة نمو إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من كل عام بداية من العام المالي 2019، والذي حققت فيه إيرادات بقيمة 90 مليون دولار، تضاعف الرقم بقوة في العام المالي 2020 إلى 167 مليون دولار، وفي العام المالي الحالي الذي سينتهي في 31 يناير 2021، بلغ إيرادات الربع الثالث 777 مليون دولار بنمو 367%.